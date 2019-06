In Villa reale canti e danze del Rinascimento per sostenere il “Paese ritrovato” Concerto “Festa, riso, gioco e gioia” organizzato da A.D.A. (Associazione Danze Antiche) con Concento de Pifari, Zeroconfini onlus e il Coro dell’Università Statale di Milano, domenica 9 giugno, dalle 18 (ingresso gratuito, con prenotazione). Oltre al concerto si potrà visitare, dalle 10 alle 18, la mostra fotografica “Love, Loss, and Laughter (Amore, Perdite e Risate).

Sarà la Villa reale, nella Sala delle feste, a ospitare un nuovo evento, di prestigio, a sostegno del Paese Ritrovato, luogo dove le persone con patologie di demenza possono condurre una vita ancora in autonomia, con assistenza e percorsi quotidiani in grado di cercare di rallentare il decadimento cognitivo. Musica e danza per il progetto della cooperativa La Meridiana. Appuntamento per il concerto “Festa, riso, gioco e gioia” organizzato da A.D.A. (Associazione Danze Antiche) insieme all’associazione Concento de Pifari, a Zeroconfini onlus e al Coro dell’Università Statale di Milano, domenica 9 giugno, dalle 18, con canti e danze rinascimentali eseguite da professionisti internazionali. L’ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazione a info@cooplameridiana.it.

Oltre al concerto si potrà visitare, dalle 10 alle 18, la mostra fotografica “Love, Loss, and Laughter (Amore, Perdite e Risate) - Una visione differente dell’Alzheimer”, con immagini della fotografa e sociologa americana Cathy Greenblat. La mostra è stata portata in Italia dall’Associazione Alzheimer e donata a La Meridiana e regala uno sguardo diverso sulle persone con la malattia e i loro caregiver. Sarà anche a disposizione materiale che illustra le diverse attività de La Meridiana.

