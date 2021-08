In fuga per un chilometro all’alt dei carabinieri, denunciati due spacciatori a Misinto Due uomini sono stati denunciati a Misinto: non si sono fermati all’alt dei carabinieri tentando la fuga e gettando dal finestrino due dosi di cocaina.

Non si sono fermati all’alt dei carabinieri, anzi hanno tentato la fuga accelerando a bordo della loro Alfa Romeo Giulietta di colore grigio e gettando dal finestrino due dosi di cocaina. La pattuglia della Stazione di Lentate sul Seveso in servizio per controllo del territorio in via Manzoni a Misinto ha iniziato l’inseguimento bloccando l’auto dopo circa un chilometro, in via delle Brughiere. È successo sabato intorno alle 19.30, protagonisti due uomini entrambi di origine marocchina, di 39 e 33 anni, già noti per precedenti in materia di stupefacenti e immigrazione clandestina.

La perquisizione personale e del veicolo ha permesso di trovare oltre 1.500 in contanti, probabile provento di attività di spaccio.

Sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre le dosi di cocaina, successivamente recuperate, e il denaro contante sono stati sequestrati.

