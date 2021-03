“Impronta donna” a Lissone: tutti gli appuntamenti online verso l’8 marzo Domenica e lunedì due giorni di appuntamenti online con il Comune di Lissone per l’8 marzo: tutto il programma di “Impronta donna”.

Mostre, testimonianze, spettacoli teatrali, concerti e documentari per “raccontare” il mondo femminile per la prima volta fruibile online, da smartphone e pc. Per celebrare l’8 marzo, il Comune di Lissone e diverse associazioni del territorio lanciano la versione digitale di “Impronta Donna”.

Domenica 7 marzo sono tre gli eventi in programma fruibili grazie alla rete ( sito internet e pagina YouTube del Comune di Lissone): alle 15 una riflessione sulla struttura per la salute infantile di Anabah (Afghanistan) promossa dal Gruppo di Monza Brianza di Emergency, a seguire alle 16 spot tematici e creativi dal titolo “…semplicemente: Donna!” realizzati dall’associazione Athéna.

Concluderà il programma di giornata lo spettacolo teatrale “Carmen: unica legge la libertà” dell’Associazione MeC - Musica e Canto di Irene Carossia.

Lunedì 8 marzo, “Giornata Internazionale della Donna”, la rassegna prenderà il via alle 15 a ritmo di musica con “Zumba per la vita”, video a cura dell’associazione Una Vita in Rosa, alle 17 sempre sul web sarà la volta di letture su figure femminili di rilievo storico a cura dell’associazione QDonna. Gran finale alle 20 con la diretta streaming su Youtube di “Just like a woman”, musica e suggestioni per esplorare l’universo femminile. Lissone ritrova così, con la collaborazione dell’associazione Pro Cantù, il festival “Storie di cortile” con uno straordinario spettacolo per raccontare e cantare il mondo delle donne.

In collegamento col canale YouTube del sito www.storiedicortile.it, alla cittadinanza verrà offerto un concerto che vedrà la presenza dei cantautori Francesco Baccini, Alberto Fortis, Filippo Graziani con la band newyorkese The Rad Trads, Bocephus King, Jono Manson, Thom Chacon, Roberta Finocchiaro e Roy Paci, Etta Scollo, James Maddock e dell’attrice Donatella Finocchiaro.

