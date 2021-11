Imprenditore di Barlassina con tre aziende percepisce il Reddito di Cittadinanza dal 2019, denunciato dai carabinieri di Seveso Amministratore unico tre ditte attive nel campo dell’edilizia, con capitali sociali di oltre 150.000 euro, ha richiesto e ottenuto dal mese di maggio 2019 il “Reddito di cittadinanza” per un importo mensile di 520 euro.

Una scoperta avvenuta da parte dei militari quando l’imprenditore si è recato in caserma come testimone, “semplice persona informata, per esporre in merito a fatti che non lo vedevano in alcun modo protagonista” dicono i carabinieri. Tuttavia, quando è stata approfondita la sua posizione è emerso che il 49enne, già noto per reati contro la persona e il patrimonio, percepiva il sussidio nonostante la sua florida situazione economica.

