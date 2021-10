Il teatro San Rocco di Seregno riparte con i Legnanesi: recuperi del 2020, nuova stagione e film La direzione del teatro San Rocco di Seregno ha ripreso la programmazione, soprattutto quella teatrale, interrotta nel febbraio 2020 a causa del Covid-19. I primi a tornare in scena saranno “I Legnanesi” con lo spettacolo “Non ci resta che ridere”.

Il teatro riapre i veli del sipario a Seregno. Con il ritorno in platea degli spettatori al cento per cento, la direzione del teatro San Rocco ha ripreso la programmazione, soprattutto quella teatrale, interrotta nel febbraio 2020 a causa del Covid-19. E così dopo una serie di trattative, per recuperare il sospeso, i primi a tornare in scena saranno “I Legnanesi” con lo spettacolo “Non ci resta che ridere” scritto e diretto da Antonio Provasio, che è il capocomico della compagnia, dal 10 al 21 novembre prossimo, alle 21.

È la stessa commedia divertente che era inserita nel cartellone della 48esima stagione di prosa dal 13 al 24 maggio 2020. Tutti i possessori dei biglietti già acquistati, nelle nuove date, conservano il loro posto e il giorno prescelto. Al botteghino di via Cavour, per accedere in platea, occorrerà essere muniti di Green pass e mascherina. Gli altre tre lavori della 48esima stagione, non andati in scena, e precisamente: “Lo strano caso di un cane ucciso a mezzanotte”, di Simon Stephen, tratto dal romanzo di Mark Haddon per la regia di Bruni e De Capitani; “Alle 5 da me” di Pierre Chesnot, regia di Stefano Artissunch, con Gaia De Laurentis e Ugo Dighero e il musical “La bibbia riveduta e corretta” con gli Oblivion, verranno proposti nel marzo 2022.

Nel frattempo la direzione artistica del teatro sta definendo, la stagione di prosa numero 49, che sarà cadenzata con un numero di spettacoli inferiore ai tradizionali quindici del passato, ma semplicemente per un motivo di incastri con quelli arretrati onde evitare vicinanze e sovrapposizioni di date.

Intanto sul grande schermo di via Cavour, oltre alla programmazione settimanale di film, è ripreso il ciclo dei cineforum che ha aperto con la proiezione gratuita di “Nomadland”, e prosegue in abbonamento o acquistando il biglietto singolo tutti i martedì alle 21, sino al 14 dicembre con “Un altro giro” di Vinterberg; “The Specials” di Nakache e Toledano; “Cosa sarà” di Bruni; “Corpus Christi” di Komasa e “007-notime to die” di Fukunaga. Tra i fuori programma mercoledì 27 ottobre sarà proiettato il film “De André#DeAndré - storia di un impiegato” di Roberta Lena con Cristiano De André e la partecipazione di Dori Ghezzi e Filippo De André.

I cento volontari del San Rocco, dopo aver esultato all’annuncio del Governo, di riaprire le sale secondo la capienza dei posti, confidano di ritrovare il pubblico di affezionati di sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA