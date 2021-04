Il re del cioccolato è di Carate: vince la crema spalmabile di Marco Colzani Al Premio Tavoletta d’Oro 2021 il caratese Marco Colzani ha primeggiato (ex aequo) nella categoria creme spalmabili.

Il re del cioccolato è (ancora) lui, Marco Colzani. Che al Premio Tavoletta d’Oro 2021 si è aggiudicato il primo posto per la categoria “Creme spalmabili” - ex aequo con Andrea Slitti e la sua “Riccosa” - con “Nocciole e cacao”. La prelibatezza candidata da Colzani, come tutta la sua produzione, è uscita dal laboratorio di piazza Risorgimento a Carate Brianza, nel contesto del Distretto del gusto ex Formenti. Il Premio, promosso dalla Compagnia del Cioccolato, è giunto alla 19esima edizione e si è svolto allo Store Ferrowine a Castelfranco Veneto domenica 25 aprile.

Non è la prima volta che Colzani si distingue alla manifestazione: è stato miglior cioccolatiere nel 2013, miglior cioccolatiere artigiano e sperimentatore nel 2015, ha avuto ottimi piazzamenti in altre annate.

