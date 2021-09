Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il Presidente Mattarella inaugura il “Supersalone” del mobile: «Occasione per il rilancio e la ripresa del Paese» L’inaugurazione alla presenza del sindaco di Milano Beppe Sala e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

«Una occasione che raccoglie coraggio di impresa, creatività e cultura, di straordinari significato, in questo momento, per il rilancio e la ripresa del Paese»: così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurando domenica 5 settembre il Salone del Mobile a Milano (fino al 10 settembre con il “Supersalone” (che animerà gli spazi di Rho Fiera)) alla presenza del sindaco di Milano Beppe Sala e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

«Desidero esprimere l’apprezzamento e gli auguri per il Salone e la Fiera. Questo è un appuntamento di particolare importanza, abitualmente. Un punto di riferimento mondiale per il settore, in cui il Paese è all’avanguardia» ha aggiunto Mattarella.

A proposito del settore legno-arredo, i numeri parlano a livello nazionale di Milano capitale del design (con oltre 2.100 imprese) mentre Monza e Brianza ha il primato nella produzione di mobili (1.400 imprese). «Il ’Supersalone’ è il primo passo del ritorno di Milano alla nuova normalità», ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente della camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Supersalone che conta 423 brand di ogni categoria merceologica, distribuiti in quattro padiglioni, 50 designer indipendenti, 170 progetti provenienti da 48 scuole internazionali di design.

