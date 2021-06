Il piccolo esercito che ha ripulito Concorezzo, successo per Plastic Free Circa 60 le persone che domenica hanno risposto all’appello del Comune e si sono presentati in piazza della Pace: il paese è stato diviso in cinque zone e ripulito dai rifiuti. Intanto installati nuovi cestini nell’area McDonalds.

Buona la prima edizione a Concorezzo dell’iniziativa Plastic Free, organizzata domenica 27 giugno. Sono stati circa 60 i volontari che domenica mattina hanno risposto all’appello del Comune e si sono presentati in piazza della Pace. Armati di guanti e sacchi si sono divisi in gruppi e hanno raccolto i piccoli rifiuti lasciati sul territorio. Hanno preso parte all’iniziativa anche gli Alpini, la Protezione Civile e gli sportivi di Corrocolguanto.

«La mattinata di domenica è stata una bella pagina della storia del nostro Comune, scritta grazie ai volontari che hanno preso parte a Plastic Free - ha commentato l’assessore all’Ambiente Silvia Pilati - Abbiamo voluto dividere il territorio in cinque aree così da coinvolgere tutta Concorezzo nella giornata ecologica. Considerato il successo dell’iniziativa e il coinvolgimento della cittadinanza, certamente organizzeremo altre giornate ecologiche come quella di domenica con l’obiettivo di coinvolgere sempre più persone. L’impegno del Comune verso iniziative di sensibilizzazione verso il rispetto dell’ambiente non si ferma. I giorni scorsi abbiamo installato nuovi cestini per i rifiuti nell’area davanti al McDonald’s così da incentivare l’attenzione verso il rispetto dell’ambiente e la pulizia della zona».

Molto contento anche Roberto Manzato di Corrocolguanto: «È stato veramente bello vedere così una grande partecipazione e un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione».

