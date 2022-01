Il nuovo questore di Monza e Brianza in visita a Lissone accolto da sindaco e giunta Marco Odorisio ha fatto tappa in città mercoledì 19 gennaio. Il sindaco Concettina Monguzzi: «il dialogo proficuo ha permesso di individuare obiettivi e strategie per garantire un elevato livello di sicurezza ai nostri cittadini»

Il nuovo questore di Monza, Marco Odorisio, ha fatto tappa mercoledì 19 gennaio a Lissone. Il sindaco Concettina Monguzzi e la giunta comunale lo hanno accolto in municipio, ribadendo piena disponibilità in termini di cooperazione. L’incontro è stato utile per affrontare alcune tematiche relative al territorio, sottolineando la necessità di agire in maniera preventiva per evitare episodi che possono far calare il livello di sicurezza percepita negli abitanti. Rimarcata anche la necessità di promuovere iniziative finalizzate a sensibilizzare i giovani e agli adolescenti sui temi della legalità, del rispetto delle regole, del vivere civile, dell’educazione e del rispetto di tutto ciò che appartiene alla comunità.

«Ringrazio il nuovo Questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, per la sua visita a Lissone a distanza di pochi giorni dal suo insediamento – afferma il sindaco Concettina Monguzzi– il dialogo proficuo avuto nel corso dell’incontro ha permesso di individuare obiettivi e strategie per garantire un elevato livello di sicurezza ai nostri cittadini. Da parte mia, ho assicurato massima disponibilità dell’amministrazione comunale nel mettere in atto azioni, risorse e sinergie finalizzate a garantire presidio del territorio e contrasto alla criminalità e alla micro-criminalità, risultati da raggiungere grazie alla fondamentale collaborazione con tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio».

