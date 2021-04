Il non lavoro dello spettacolo al tempo del Covid: l’incontro del 1° Maggio per inaugurare il mese del compleanno del Bloom di Mezzago Il locale riparte con iniziative in presenza e l’esordio è legato al mondo del lavoro, sabato 1 maggio dalle 16, con testimonianze di operatrici e operatori del settore spettacolo che racconteranno il loro anno di pandemia.

Un mese di eventi per festeggiare i 34 anni di Bloom. Con il ritorno in zona gialla ripartono anche le iniziative, in presenza targate Bloom di Mezzago. Per tutti i weekend di maggio il locale di via Curiel spegnerà le candeline proponendo incontri ed eventi.

Il primo sarà proprio il sabato 1 maggio, si intitola “Mi manchi come il mio lavoro” e ospiterà operatrici e operatori del settore spettacolo che racconteranno il loro anno di pandemia, come è cambiata la loro vita e come hanno dovuto reinventarsi ed adattarsi. Inizio ore 16. Info: bloomnet.org

