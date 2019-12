Seveso pianta caduta via Adua (Foto by Edoardo Terraneo)

Il maltempo fa danni in Brianza: piante cadute e crolli Pioggia e vento hanno fatto danni in Brianza con piante cadute e crolli a Lentate sul Seveso, Meda, Seveso, Besana in Brianza.

Pioggia e vento hanno fatto danni in Brianza. L’ondata di maltempo - ben poco invernale - che si è intensificata dal tardo pomeriggio ha lasciato una scia di crolli e piante cadute. Dopo quella Lentate sul Seveso verso le 17, danni in serata anche a Meda e Seveso.

A Meda una pianta di una trentina di metri è caduta su via Santa Maria travolgendo un cavo elettrico e quello della linea telefonica. Sul posto i carabinieri e i tecnici Enel, allertati i vigili del fuoco.

A Seveso le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di un pino del giardino dell’istituto comprensivo in via Adua. L’albero è crollato sulla strada abbattendo i cavi dell’elettricità: la via è stata chiusa al traffico e alcune abitazioni sono rimaste al buio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale, il sindaco Luca Allievi e l’assessore Alessia Borroni. Verso le 22 sono arrivati anche i tecnici Enel che hanno ripristinato la corrente dopo che i volontari della protezione civile hanno sgomberato la strada dall’albero caduto.

A Besana in Brianza il Comune informa che per il crollo parziale la via Don Gnocchi è a senso unico alternato. Sul posto i vigili del fuoco di Carate, la polizia locale di Besana e Casatenovo, i dipendenti comunali per il pronto intervento.

