Pianta crolla sulle auto per il maltempo a Lentate sul Seveso

Un grosso pino è caduto per il maltempo su auto in sosta in via Giovanni XXIII a Lentate sul Seveso. È successo poco dopo le 17 di venerdì 20 dicembre, una giornata di allerta arancione in Lombardia per pioggia e vento. Nessuno è rimasto ferito, l’incidente ha provocato danni a due macchine e ha avuto conseguenze sulla viabilità.

Sul posto in un primo tempo i vigili del fuoco di Lazzate e polizia locale. La strada è stata chiusa: è successo in corrispondenza di un condominio con diverse attività al piano terra, tra cui la Bottega equo solidale dell’associazione Xapurì, una scuola guida e la sede del Pd. La pianta è caduta dal vicino parco privato del Cenacolo, sede di una residenza per anziani.

In supporto ai primi soccorsi sono stati chiamati anche i vigili del fuoco di Carate Brianza con autoscala: il pino infatti è finito su altre piante lungo la strada.

