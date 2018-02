Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il giallo di Ornago: il parente delle due vittime indagato per duplice omicidio Sono stati portati fuori dall’abitazione sabato 10 febbraio attorno alle 23 i corpi di Amalia Villa. 84 anni, e Marinella Ronco, 52 anni, madre e figlia, trovate morte nel pomeriggio a Ornago. Il fratello di Amalia Villa, Paolino, 75enne, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di duplice omicidio. Il movente resta al momento ignoto.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Monza, pm Emma Gambardella e condotte dai carabinieri di Vimercate e Monza.

La macabra scoperta è avvenuta in maniera del tutto casuale: Paolino Villa sabato pomeriggio è stato colpito da un malore mentre si trovava in un bar. Un cliente si è precipitato a casa dell’anziano per avvisare la sorella e la nipote e, insieme a un condomino, ha scoperto i cadaveri delle due donne, in avanzato stato di decomposizione.

Da una prima sommaria ispezione sui corpi effettuata nell’appartamento di via Santuario, di fronte al Municipio, dato appunto lo stato di decomposizione, non è stato possibile rilevare segni visibili di ferite. Sono stati trasportati presso l’obitorio di Milano per una più accurata ispezione che avverrà verosimilmente oggi, domenica 11.

Nell’abitazione sono stati trovati abiti sporchi di sangue, così come una scopa, probabilmente utilizzata per pulire. In merito alle due donne i vicini riferiscono che uscivano raramente di casa. Paolino Villa si trova all’ospedale di Vimercate, piantonato dai carabinieri.

