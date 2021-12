Il Frecciarossa sbarca sulla linea Parigi-Lione-Milano: prime corse dal 18 dicembre, biglietti da 23 euro Frecciarossa sbarca in Francia, la tratta Milano-Parigi in 6 ore: biglietti a partire da 23 euro. Trenitalia è il primo operatore europeo ad entrare in Francia dall’apertura del mercato ferroviario alla concorrenza.

Il Frecciarossa varca le Alpi e raggiunge Lione e Parigi: i treni rossi di Fs sbarcano sulla linea Parigi-Lione-Milano. Prima corsa la mattina del 18 dicembre in partenza da Parigi alle 7.26 direzione Milano e dal capoluogo lombardo verso la capitale francese alle 6.25, altre due corse nel pomeriggio. I biglietti, a partire da 23 euro e da 29 euro, in vendita dalla mattina del 13 dicembre sul sito web www.trenitalia.com , e presso le biglietterie di tutte le stazioni italiane e in quelle di Parigi Gare de Lyon e Lyon Part-Dieu, nonché presso alcuni partner di distribuzione. Alle due iniziali corse giornaliere di andata e ritorno tra Parigi Gare de Lyon e Milano Centrale, via Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane e Torino se ne aggiungeranno poi altre tre giornaliere di andata e ritorno tra Paris Gare de Lyon e Lyon Part-Dieu e Lyon Perrache. In tutto Trenitalia effettuerà 10 corse per quasi 5mila posti al giorno tra Parigi e Lione. Trenitalia è il primo operatore europeo ad entrare in Francia dall’apertura del mercato ferroviario alla concorrenza. La corsa avrà una durata di 6 ore.

«Siamo molto orgogliosi di presentare la nostra nuova offerta ai viaggiatori francesi – ha commentato Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia -. Operiamo già da più di 10 anni con Thello, ora Trenitalia France, e abbiamo una grande esperienza della rete in Francia. Ora, con l’alta velocità su un asse storico, entriamo in una nuova dimensione, al servizio della mobilità e del comfort dei viaggiatori».

Quattro i livelli di biglietti offerti: «La Executive Comfort Class, per un’esperienza di viaggio esclusiva; la Business Comfort Class, il viaggio ideale, per affari o per piacere; la Standard Comfort Class, per il comfort dell’alta velocità a un prezzo contenuto; la Sala Meeting, per lavorare in tranquillità. Divisa e isolata, perfettamente attrezzata, può ospitare fino a 5 viaggiatori». I livelli di servizio Business e Standard propongono vetture per tipologie diverse di viaggiatori: area “Silenzio” e area “Allegro”. La prima permette ai passeggeri di viaggiare in tranquillità e senza rumori, la seconda è dedicata a coloro che desiderano approfittare del viaggio per scambiare chiacchiere liberamente con colleghi, amici o familiari.

«Le carrozze dei treni sono dotate di schermi piatti e connessione Wi-Fi gratuita. Sarà garantita una navigazione veloce e stabile - prosegue la nota -. Inoltre grazie al portale di intrattenimento, Portale Frecce, si potrà accedere a quotidiani, riviste, libri, giochi, musica. Su questo portale i viaggiatori potranno anche ordinare il loro pasto o spuntino. Mentre nell’area bar i viaggiatori troveranno un menù composto da prodotti di alta qualità. Ma c’è di più. I viaggiatori potranno beneficiare di un servizio su misura: la consegna di cibo all’orario prescelto. Questa opzione - EASY BISTRÒ - può essere prenotata a bordo del treno tramite il Portale Frecce e su richiesta al personale di ristorazione. Non poteva mancare meglio della gastronomia italiana con i piatti d’autore dello chef stellato Carlo Cracco che rendono l’offerta della ristorazione di Frecciarossa un must della gastronomia italiana. L’esperienza di viaggio diventa unica grazie anche a una gamma di tariffe a portata di tutti e ad alcuni prezzi speciali per accompagnatori con disabilità, viaggi di gruppo e animali domestici. Sui Frecciarossa si viaggia con grande flessibilità. Il biglietto può essere scambiato un numero illimitato di volte, gratuitamente (soggetto ad adeguamento alla tariffa corrente), fino a un’ora dopo la partenza. È inoltre cancellabile e rimborsabile fino all’orario di partenza previsto con una detrazione del 20%».

