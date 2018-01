Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il fiocco azzurro di Gioele apre il 2018 all’ospedale di Carate: due bimbe salutano il 2017 LEGGI A Monza - A Vimercate - A Desio - Il suo benvenuto al mondo è arrivato alle 02.50: Gioele è stato il primo nato del 2018 all’ospedale di Carate Brianza. Due bimbe per salutare il 2017: Sofia e Anastasia, nate a 5 minuti di distanza.

Il suo benvenuto al mondo è arrivato alle 02.50: Gioele è stato il primo nato del 2018 all’ospedale di Carate Brianza. Oltre all’abbraccio di mamma Patrizia Vitiello (37 anni, commessa) e di papà Giovanni Fragomeli (46 anni, commerciante) è arrivato anche quello della sorellina Matilde, di 8 anni; la famiglia risiede a Besana Brianza. Gioele è nato di 3 chili e 500 grammi, per una lunghezza di 50 centimetri.

carate primi e ultimi nati: sofia mazzaferro

(Foto by Signorini Federica)

Qualche ora prima, l’ultima nata del 2017 (ore 22.30 del 31 dicembre) è stata Anastasia. Con un peso di 3,850 chili e una lunghezza di 52 centimetri. Una grande gioia per la famiglia di Mariano Comense: mamma Vittoria (43 anni, casalinga) e il compagno Florin Creto, ma anche il fratellino Angelo, di 4 anni.

Solo 5 minuti prima di Anastasia, Sofia è stata accolta dai coniugi di Arosio Immacolata Sorace (26 anni) e Luca Mazzaferro (34 anni). Per lei 3,120 chili e 49 centimetri. Entusiasta la sorellina di 5 anni Emily. Il secondo bebè del 2018 è invece la piccola Diana (2,280 chili per 44 centimetri): nata alle 4.23, è la prima figlia di Angelica Oliveira (33 anni) e Roberto Adami (41 anni). La coppia risiede a Besana Brianza.

