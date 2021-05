Il Comune di Cesano ha regalato ai carabinieri una Panda 4x4 per pattugliare il Parco Groane Cerimonia a Cesano Maderno, dove il sindaco Longhin ha ufficialmente consegnato una Panda 4x4 ai carabinieri, da utilizzare per i pattugliamenti nel Parco delle Groane.

«Un momento atteso e importante»: così il sindaco di Cesano Maderno Maurilio Longhin ha descritto la consegna di una nuova auto alla tenenza dei carabinieri cittadina da parte dell’amministrazione comunale. La cerimonia ufficiale è avvenuta nel parcheggio dell’Oasi Lipu in via Don Luigi Orione. Prima la benedizione da parte di don Stefano Gaslini, poi il taglio del nastro. L’iniziativa è mirata a rendere più agevole il lavoro dei carabinieri soprattutto su terreni difficili come quelli del Parco delle Groane. L’auto è una Panda 4x4, adatta ai percorsi fuoristrada, come sono appunto quelli del parco, dove le forze dell’ordine sono da tempo impegnate nel contrasto alle attività di spaccio di stupefacenti e al consumo di droga. Un ottimo lavoro, svolto in collaborazione con l’amministrazione comunale e le altre Istituzioni, che ha già dato risultati concreti.

«Oggi la situazione è molto migliorata - spiega il sindaco Longhin - grazie all’eccellente lavoro di intelligence e di presidio dei nostri militari. A loro va la nostra riconoscenza e la nostra vicinanza. Adesso avranno un aiuto in più, che renderà più agevoli i loro spostamenti e ancora più efficace la loro azione di controllo, prevenzione e repressione della criminalità. La sicurezza dei cittadini è una priorità. Insieme alle forze dell’ordine, con cui abbiamo un rapporto storico di collaborazione e stima reciproca, abbiamo avviato un progetto innovativo per risolvere il problema della droga nel Parco delle Groane che ha già cambiato la situazione, ma occorre continuare a vigilare. Quest’auto, a quattro ruote motrici, è uno strumento utile ed è nello stesso tempo il segno del nostro sostegno e del nostro essere al fianco dei militari dell’Arma».

Soddisfazione da parte del comandante provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza: «Il nostro impegno è stato grande - ha affermato il colonnello Simone Pacioni -. Il Parco può definirsi oggi certamente più sicuro anche se bisogna non abbassare mai la guardia nel contrasto alle forme di illegalità che al suo interno vi si possono perpetrare, la strada intrapresa è quella giusta, la vicinanza dimostrataci dell’amministrazione comunale e quindi dei cittadini di Cesano con questo gesto è per noi motivo di orgoglio e sprone a impegnarci sempre più». Alla cerimonia erano presenti il comandante della compagnia dei carabinieri di Desio, maggiore Luigi Perrone, il comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Desio, tenente Francesco Lionello, e il comandante della tenenza di Cesano Maderno, tenente Sebastiano Ciancimino.

