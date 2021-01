Il Comune di Briosco “presta” un vigile a Correzzana: sarà a servizio part-time Il Comune di Briosco ha prestato un agente di polizia locale al Comune di Correzzana: l’agente Deidda sarà in servizio part-time.

Da qualche giorno sulle strade di Correzzana c’è un agente in più. È infatti entrato in sevizio part time Emanuele Deidda, agente della polizia locale del comune di Briosco. Deidda “affiancherà e supporterà il nostro agente di Polizia locale Stefano Zettera nelle azioni di controllo e presidio della sicurezza e del decoro sul nostro territorio comunale - si legge in una nota del comune di Correzzana -. Coprirà i turni di alcuni pomeriggi a settimana, compatibilmente con il servizio svolto presso il Comune di Briosco, che ha acconsentito al “prestito” secondo quanto previsto dalla legge in tema di personale degli Enti locali fino a 5mila abitanti. All’amministrazione comunale di Briosco i ringraziamenti per la collaborazione; all’agente Deidda gli auguri di buon lavoro a servizio della nostra cittadinanza».

