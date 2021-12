Il Club alpino di Besana in Brianza non si ferma mai: corsi a scuola, di alpinismo e “Family Cai” “Family Cai”, corso di alpinismo e corsi a scuola: sono tante le iniziative messe in campo dal Cai.

Pioggia di iniziative organizzate dal Club alpino italiano di Besana: dagli incontri a scuola, al nuovo corso di alpinismo, fino al “Family Cai”. Con il progetto “Con il Cai conosco la montagna”, la sezione besanase del gruppo ha da poco chiuso una serie di incontri con gli studenti delle classi quarte dei plessi scolastici di Don Gnocchi e Renzo Pezzani, coinvolgendo i giovani nella scoperta della montagna, attraverso il racconto diretto delle esperienze di alcuni soci e la visione di video istituzionali. Il progetto si concluderà con un’escursione a San Pietro al Monte prevista nel mese di maggio 2022. Ma non è tutto. Gli incontri sono stati anche l’occasione per promuovere due iniziative del gruppo dedicate ai più giovani: il corso di alpinismo giovanile e il corso di sci e snowboard che si terranno nel 2022. Il primo prevede 8 escursioni, da marzo a novembre 2022), di cui 2 come “Family Cai” della durata di due giorni. Due uscite pensate per le famiglie che si avvicinano alla montagna per la prima volta. La prima si terrà al Pian dei Resinelli (Lecco) nelle giornate di sabato e domenica 7 e 8 maggio 2022, e prevede uscite al Rifugio Rosalba e al Parco Valentino. La seconda uscita, sempre di due giorni, è invece in programma sabato e domenica 3 e 4 settembre 2022 e condurrà le famiglie in un’escursione alla scoperta di Spotorno (Savona), con due gite al Monte Mao e lungo la Via Romana. Il corso di alpinismo giovanile inizierà il giorno 18 febbraio con la presentazione e la prima lezione alla quale sono invitati anche i genitori. Per il 15 gennaio è invece fissato l’inizio del corso di sci e snowboard che si terrà a Chiesa Valmalenco per quattro sabati nei mesi di gennaio e febbraio 2022. Un’ulteriore appuntamento riguarda l’ormai tradizionale “3 giorni sciistica” firmata Cai Besana, che quest’anno si svolgerà dal 18 al 20 febbraio 2022 a Folgaria, Val di Sole.

In attesa della partenza dei prossimi corsi, la sezione besanese del Club alpino italiano invita le famiglie a prendere parte alla tradizionale tombolata natalizia, in programma sabato 18 dicembre 2021 alle ore 21:00 presso la sala S. Carlo dell’oratorio maschile di Besana.

