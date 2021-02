Il caso Triuggio su Youtube: «Ecco il video che non avrei mai voluto girare» «Ecco il video che non avrei mai voluto girare»: così il triuggese Thomas Besana ha immortalato in un filmato su Youtube la montagna di rifiuti ceh trova ogni giorno sulla ciclabile.

“Non avrei mai voluto girare questo video”. Ma «la situazione è abbastanza critica e vorrei far emergere il problema dei rifiuti abbandonati in strada». In 12 minuti, il triuggese Thomas Besana documenta la raccolta effettuata lungo la ciclabile che collega le frazioni di Tregasio a Canonica, passando per Zuccone, e mette a tema gli effetti dell’inciviltà sull’ambiente: a casa si è portato 10 chili di rifiuti. Thomas, che da poco si è trasferito a Tregasio assieme alla compagna, ci ha messo la faccia su Youtube. «Percorriamo spesso a piedi la pista ciclabile che si trova vicino alla nostra abitazione e con amara sorpresa ci siamo resi conto che le persone l’hanno presa per una discarica - spiega -. Rifiuti di ogni genere abbandonati sia da una parte che dall’altra della strada. Ho deciso quindi di ripulirla e documentare il tutto».

Solo qualche settimana fa, anche la triuggese Adriana Puddu aveva dato visibilità all’emergenza rifiuti lungo la ciclopedonale in questione: su Facebook pubblica foto delle proprie raccolte e cerca di sensibilizzare i propri concittadini sul tema del rispetto ambientale.

