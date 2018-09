Il cane Narco trova 250 euro di droga in un giardino pubblico di Monza

LEGGI La polemica sul nome - Il cane antidroga della polizia locale Narco, al seguito degli agenti del Nost (Nucleo operativo sicurezza tattica) della polizia di Monza, ha scovato 30 grammi di marijuana, per un valore di mercato di circa 250 euro, stavolta nei giardini pubblici di via Manara/Schiaffino. Si tratta dell’ennesimo sequestro di stupefacenti in un parco pubblico della città.