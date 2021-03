Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

“Il Banfi incontra Dante”, relatori internazionali per le conferenze del liceo di Vimercate Nei settecento anni dalla morte l’istituto fa organizzato tre momenti: si comincia mercoledì 24 marzo alle 17.30 con il professor Fabio Finotto direttore dell’Istituto di Cultura Italiana a New York che parlerà di “Dante e le stelle” .

Quest’anno ricorrono i Settecento anni dalla morte di Dante Alighieri evento che ha dato luogo a livello nazionale a numerose manifestazioni celebrative e il Banfi non poteva mancare. Nonostante il periodo non consenta incontri in presenza il liceo scientifico e classico “Antonio Banfi” di Vimercate ha organizzato due incontri “a distanza” a cavallo del cosiddetto “Dantedì”, cioè il 25 marzo, inizio dell’ipotetico viaggio dantesco nell’Aldilà.

Si tratta di conferenze-lezioni in diretta streaming, tenute da esperti di caratura internazionale, dal titolo “A ciasc’un alma… Il Banfi incontra Dante”. Si comincia mercoledì 24 marzo alle 17.30 con il professor Fabio Finotto direttore dell’Istituto di Cultura Italiana a New York che parlerà di “Dante e le stelle”. Lunedì 29 marzo alla stessa ora toccherà al professor Paolo Borsa titolare della cattedra di Letteratura Italiana dell’Università di Friburgo che tratterà di “Foscolo e la fortuna europea di Dante”, infine, la dottoressa Claudia Castoldi de “L’appropriazione fascista dei versi della Commedia”.

«La nostra volontà è quella di offrire agli studenti, alle loro famiglie e a chi sia interessato una serie di testimonianze di altissimo livello culturale, tese a valorizzare anche gli aspetti meno noti della figura, dell’opera e del magistero di Dante – dice il dirigente scolastico Giancarlo Sala -. La Divina Commedia, infatti, è molto più di un poema: è una sorta di grande e meraviglioso “contenitore” nel quale Dante ha fatto confluire la cultura sua e del suo tempo, ma dal quale hanno attinto senza sosta generazioni di studiosi e di semplici lettori. Dante è parte ormai del nostro dna e lo si può così “trovare” non solo nei suoi versi, ma anche osservando la volta celeste, oppure leggendo Foscolo, o ancora studiando la Storia del Fascismo italiano». Per tutti e due gli incontri è possibile collegarsi in diretta streaming al link: https://stream.meet.google.com/stream/cb2520e0-55ab-47b9-bbf1-5b7f456e1bae

