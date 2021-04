Il 25 aprile al Bloom: si parla di musica dal vivo e si suona in streaming Incontri, riflessioni e musica in streaming al Bloom di Mezzago per il 25 aprile. Il locale, che si è anche rinnovato nel lockdown, aderisce alla rete Partigiani in Ogni Quartiere, fondata nel 2008.

Il 25 aprile del Bloom tra musica, riflessione e cibo (da asporto). Lo storico live club di Mezzago quest’anno è partner attivo della rete Partigiani in Ogni Quartiere, fondata nel 2008, e ospiterà artisti, attori ed esperti per raccontare lo stato dell’arte della musica dal vivo in Italia dopo un anno di pandemia. A partire dalle 19 andranno in streaming dal palco del Bloom diversi set per un’ora di musica che si alternerà con gli interventi politici e teatrali. Gli artisti ospiti sono: Tommy Kuti, Sista Awa, Panda Clan e i Mercanti di liquore che tornano sulle scene dopo diversi anni di stop con un progetto che coinvolge anche numerosi colleghi.

Dal locale di via Curiel non usciranno però solo le note. La cucina, fresca di ristrutturazione, è infatti pronta a sfornare diverse pietanze che potranno essere gustate a casa propria, andandole a ritirare al Bloom pure sfruttando il servizio delivery.

Per domenica a pranzo il menù prevede in via eccezionale la possibilità di tentare una grigliata mista oltre che ai classici Bloom Burger. Per info: https://bloomnet.org/p/27/bloom-bar-cucina.

