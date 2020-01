Il 2020 su il Cittadino: Rassegna (Za)mpa affronta il problema delle ustioni Giovedì 30 gennaio e sabato 1 febbraio 2020 sul Cittadino il secondo appuntamento con “Rassegna (za)mpa”, la rubrica quindicinale sul mondo degli animali. Partendo dai roghi in Australia e dai koala (ma non solo) da salvare affronta il problema delle ustioni sugli animali domestici

Giovedì 30 gennaio e sabato 1 febbraio 2020 sul Cittadino il secondo appuntamento con “Rassegna (za)mpa”, la rubrica quindicinale sul mondo degli animali. In questo numero, come curare le ustioni dei nostri amici: un tema di grande attualità, dopo i devastanti incendi che hanno recentemente sconvolto l’Australia, declinabile però anche nella quotidianità delle famiglie. Il Cittadino ne ha parlato con la veterinaria Rosalba Muzzupappa della clinica veterinaria Città di Monza.

Da tener d’occhio caloriferi bollenti, stufette e persino tappeti riscaldati: sono tante le cause di incidenti domestici che mettono a repentaglio la salute degli animali. Cosa fare, dunque, in caso di ustioni? Tutto ciò che c’è da sapere lo troverete in “Rassegna (Za)mpa”, una delle nuove iniziative de “il Cittadino” per il 2020.

