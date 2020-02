Il 2020 su il Cittadino: in edicola lo speciale “Non ho l’età” per gli Over 65 (e parla la Teresa) In edicola con il Cittadino di giovedì 13 e sabato 15 febbraio 2020 lo speciale “Non ho l’età” dedicato al mondo degli Over 65. Guest star: la Teresa de “I Legnanesi”.

Un viaggio nell’universo della terza età in edicola con il Cittadino di giovedì 13 e sabato 15 febbraio. Si intitola “Non ho l’età” perché va oltre il dato anagrafico per mostrare con concretezza le tante opportunità che questo periodo della vita può offrire. Con una guest star molto speciale: la Teresa de “I Legnanesi”. È lei, con la sua ironia e i suoi consigli, a spalancare la finestra su un fascicolo (gratuito) da conservare.

Il sommario è ricco: informazioni utili su come usufruire di servizi attivi sul territorio, suggerimenti per diventare “nonni digitali” o districarsi tra le false notizie dei social, consigli per tenersi in forma fisicamente e mentalmente, attraverso gli appuntamenti con le camminate in Brianza e i suggerimenti sui libri da leggere.

Senza dimenticare che l’inserto vuole essere, com’è giusto che sia quando si parla di terza età a 360 gradi, anche un aiuto importante per le famiglie che devono affrontare la malattia di un parente, con particolare con riferimento all’emergenza Alzheimer.

