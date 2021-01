I vigili del fuoco in visita ai bambini e ragazzi del Centro Mamma Rita di Monza Hanno portato doni e beni di prima necessità ai piccoli ospiti e alle loro famiglie. Tutti sono stati entusiasti alla vista dei mezzi di soccorso parcheggiati nel cortile della struttura di aiuto e accoglienza di via Lario.

Sono stati accolti con grande gioia dai tanti bambini e ragazzi, entusiasti anche alla vista dei mezzi di soccorso, i vigili del fuoco del Comando provinciale di via Cavallotti, che, domenica 24 gennaio, si sono recati per una visita al Centro Mamma Rita di Monza, in via Lario, portando anche numerosi doni e beni di prima necessità ai piccoli ospiti e alle loro famiglie. Immancabile la foto di gruppo nel cortile.

Vigili del fuoco mamma rita

