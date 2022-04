I numeri della attività della Polizia di Stato, quasi mille interventi a Monza e Brianza: boom delle liti in famiglia, furti in abitazione stabili Raccolte oltre 10mila chiamate al numero unico 112, la media di 28 al giorno. Il questore Odorisio: «La realtà della Brianza è sana, le forze dell’ordine sono la cerniera di quello che di buono la comunità, dinamica e rispettosa delle regole, esprime».

Oltre 10mila segnalazioni, circa 28 al giorno, gestite dalla Centrale operativa della Questura che si sono tradotte in 964 interventi da parte della Squadra Volante, in un anno, da marzo 2021. Ben 422 interventi hanno riguardato liti, molte delle quali in famiglia, confermando una tendenza che si era già manifestata durante i periodi di lockdown. In 320 casi si è trattato invece di segnalazioni per furti. Sono alcuni dei tantissimi numeri divulgati dal questore Marco Odorisio, relativi alla attività della Questura, in occasione dell’imminenza delle celebrazioni per il 170° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, previste per il 12 aprile con una celebrazione aperta a tutta la cittadinanza, alle 11, alla Villa Reale. Il questore ha confermato le buone impressioni avute all’insediamento: «La realtà della Brianza è sana, le forze dell’ordine sono la cerniera di quello che di buono la comunità, dinamica e rispettosa delle regole, esprime».

Nel periodo di riferimento raccolte 2.300 denunce e querele. A fronte di un rincuorante zero alla voce omicidi, sono state 423, in aumento, le denunce per furti (non quelli in abitazione, la vera piaga, stabili) e delle rapine, 39, contro le 29 del periodo 30 marzo 2020 - 30 marzo 2021 un effetto: “della progressiva ripresa di quelle attività sociali ed economiche che erano state limitate o addirittura interdette dalle misure di contrasto al Covid – 19 nell’anno 2020/2021” dicono dalla Questura.

A Monza sono stati effettuati 63 servizi di vigilanza e prevenzione da parte dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante con l’impiego di 123 pattuglie. Inoltre, al fine di intensificare la presenza nelle aree dell’ambito provinciale maggiormente interessate da attività illecite o da fenomeni di degrado urbano, anche segnalate dalla cittadinanza, sono stati effettuati 87 servizi straordinari, anche con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia. Nel contesto di tali attività sono state identificate 8.640 persone, controllati 2.165 veicoli e arrestate 38 persone.

La Divisione Anticrimine ha adottato invece numerose misure di prevenzione emesse dal Questore e proposte all’Autorità Giudiziaria: 83 avvisi orali, 82 rimpatri con foglio di via obbligatorio, 24 ammonimenti per stalking (20 in più rispetto all’anno precedente), 11 ammonimenti per violenza domestica (9 in più rispetto all’anno precedente), 23 Dacur (23 in più rispetto all’anno precedente) ed è stata proposta l’adozione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di 9 persone (2 in più dell’anno precedente).

Per quanto attiene al Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, sono stati effettuati 59 sopralluoghi, fotosegnalate per attività di polizia giudiziaria 356 persone e 466 soggetti stranieri per accertamenti in materia di immigrazione. Mentre la Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico di droga, ha tratto in arresto 39 persone, denunciato 42 soggetti e segnalate 10 persone per uso personale di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati 300 grammi di cocaina, 29 chili di hashish, 10 piante di marijuana con infiorescenze e 10 litri di GBL (droga dello stupro). Nel contesto di tali attività sono stati sequestrati 130.000 euro in contanti.

L’Ufficio Immigrazione ha rilasciato 20.062 permessi di soggiorno (nell’ordine, Marocco, Albania, Ucraina, Egitto e Pakistan sono i principali paesi di provenienza degli stranieri presenti in provincia) elaborato 235 provvedimenti di espulsione (rispetto ai 117 dell’anno precedente), eseguiti con 119 ordini di allontanamento emesso dal Questore (a fronte dei 95 dell’anno precedente), 12 accompagnamenti alla frontiera (rispetto ai 10 dell’anno precedente) e 23 accompagnamenti presso i C.P.R. (a fronte dei 2 dell’anno precedente).

In riferimento all’attività di Polizia Amministrativa e Sociale, la Divisione PAS ha emesso 1.091 provvedimenti di rilascio e rinnovo di porto di fucile, 16 provvedimenti di nulla osta all’acquisto di armi, 2 licenze di vendita armi, 57 Carte Europee d’arma da fuoco, 76 licenze per il commercio d’oggetti preziosi, 150 prese d’atto di vendita porta a porta e 15 nulla osta al volo da diporto. Inoltre, sono stati rilasciati 20.101 passaporti.

Sono stati effettuati 15 controlli esterni e sono stati emessi provvedimenti di sospensione dell’attività ex art. 100 T.U.L.P.S. (testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) nei confronti di 9 esercizi pubblici (a fronte dei 5 dell’anno precedente), dei quali 2 a Monza.

Nell’ambito delle attività di pianificazione, predisposizione ed espletamento dei servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di eventi, il Settore Ordine Pubblico dell’Ufficio di Gabinetto ha elaborato 542 ordinanze e organizzato 50 tavoli tecnici per il coordinamento con gli altri soggetti privati e pubblici, organizzatori degli eventi, nonché con le altre forze di polizia coinvolte nella gestione delle problematiche connesse alle manifestazioni pubbliche.

Infine, la Sezione Polizia Stradale di Monza e Brianza nel periodo di riferimento ha contestato 7.909 violazioni al Codice della Strada, ritirato 425 patenti di guida, tratto in arresto 4 persone., denunciato all’Autorità Giudiziaria 406 soggetti, ritirato 511 Carte di Circolazione, effettuato 2.570 interventi di soccorso ad automobilisti in difficoltà, rilevato 893 indicenti di cui 3 con esito mortale, controllato 12.987 persone e 11.143 veicoli.

Il Posto di Polizia Ferroviaria di Monza ha scortato 1.137 treni, identificato 27.918 persone, tratto in arresto 8 soggetti, denunciato 36 persone, effettuato 1.137 servizi di vigilanza e controllo alla Stazione Ferroviaria e elevato 28 contravvenzione per violazioni del Regolamento di Polizia Ferroviaria.

