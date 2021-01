I medici specializzandi di Monza: discriminati nelle prenotazioni del vaccino Covid I medici specializzandi dell’Asst Monza denunciano di essere stati esclusi dalla prima tornata di vaccinazioni contro il Covid: potranno farlo solo dopo i dipendenti. E dicono: è discriminazione.

Parlando direttamente di “discriminazione” all’Asst Monza San Gerardo i medici specializzandi in servizio alla struttura ospedaliera brianzola. Perché nel programma di vaccinazioni anticovid definito dalla direzione verranno dopo: dopo che saranno state effettuate le profilassi per il personale dipendente.

La denuncia arriva da “Chi si cura di te?”, un’associazione nazionale “per la difesa dei diritti e delle tutele di specializzandi, camici grigi, medici di medicina generale in formazione” che l’ultimo giorno dell’anno ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la denuncia arrivata da Monza. “Assistiamo ad un esempio di discriminazione anche nella prenotazione dei vaccini anti-SarsCoV2. ASST Monza - Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza e l’ospedale San Gerardo di Monza hanno disposto che il personale non dipendente, fra cui i medici specializzandi, potranno prenotare il vaccino solo dopo il personale dipendente” si legge con data 31 dicembre 2020.

“Ci chiediamo quale sia la motivazione di questa scelta. Il personale dipendente è forse più esposto al rischio biologico? Offre forse un maggior impegno? I dipendenti sono forse soggetti più fragili? Per noi non è che l’ennesima dimostrazione di come il ruolo di noi medici in formazione sia messo in secondo piano, nonostante il nostro impegno fondamentale. È un precedente che non possiamo tollerare e di cui chiederemo spiegazioni. Chiediamo a tutte le colleghe e colleghi di segnalarci situazioni simili” e un altra segnalazione è poi arrivata da Ancona.

