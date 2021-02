I ladri della bici elettrica ripresi dalla videosorveglianza di casa ad Agrate Brianza: «Aiutatemi a rintracciarli» - VIDEO È l’appello di Nicola Accordino che ha diffuso il video del furto con i social: il colpo due mesi nel giardino di casa, durante la zona rossa, ad opera di due sconosciuti privi di mascherina: promessa una ricompensa.

Due ladri gli rubano la bici elettrica e lui prova a inchiodarli con un video. L’agratese Nicola Accordino circa un paio di mesi fa si è visto sottrarre il costoso mezzo a due ruote che conservava in giardino da due malviventi senza mascherina a una manciata di minuti dalle 22. Uno dei due ha scavalcato la recinzione, preso la bicicletta e, facendosi aiutare, da un complice all’esterno della cancellata l’ha fatta passare sopra il cancello. I due malviventi non si sono però resi conto che la loro azione è stata ripresa dalle telecamere della casa di Accordino, che ha diffuso le immagini sui social.

«Ormai è passato un po’ di tempo, da quando mi hanno rubato la bici nel giardino della mia abitazione. Non nutro molte speranze nel ritrovarla, ma mi piacerebbe moltissimo individuare il colpevole – ha detto la vittima del furto - Da come è documentato dalla video-sorveglianza, si vede perfettamente in volto il ladro. Dato che nella data in cui è stata commessa l’infrazione eravamo in zona rossa con coprifuoco alle 22, presumo che i nuovi proprietari della bici non siamo andati molto lontano dopo il furto. Chiunque possa fornirmi informazioni riguardo alla persona ripresa nel video, riceverà la mia gratitudine e una ricompensa».

Un appello che per ora non ha trovato nessuna risposta concreta, ma lo stesso Accordino ha spiegato che «questo è un tentativo per vedere se si riesce a identificare il colpevole. Purtroppo non è la prima volta che mi è capitata una situazione del genere».

