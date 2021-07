Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Poste Italiane: la maxi bandiera per tifare Italia con anche undici dipendenti di Monza e Brianza

I dipendenti di Poste di Monza e Brianza nella mega-bandiera italiana di Roma Alla vigilia dei quarti di finale degli Europei di calcio tra Italia e Belgio Poste Italiane ha realizzato sulla sede centrale di Roma un tricolore di 900 metri quadrati composto dai volti dei dipendenti, inclusi quelli di Monza e Brianza.

Ci sono anche i volti dei dipendenti brianzoli di Poste Italiane tra i 1.200 che compongono l’enorme bandiera italiana sulla facciata della sede centrale all’Eur, a Roma: così la società ha voluto tifare per l’Italia alla vigilia della partita contro il Belgio ai campionati europei di calcio, in programma venerdì 2 luglio.

Il mega tricolore è alto 60 metri ed è largo 15 per un totale di 900 metri quadrati. L’elencod egli undici dipendenti di Monza e Brianza: Andrea Giordani, responsabile commerciale privati di Monza, Milena Granieri, venditrice di Monza, Claudio Manno, specialista immobiliare a Monza, Angelo Maccarone, direttore dell’ufficio postale di Desio, Nicoletta del Vecchio, operatrice di sportello ufficio postale di Desio, Caterina Arcidiacono, operatrice di sportello a Caponago, Chiara Mostacci, operatrice di sportello ufficio postale di Renate, Alex Ferragina account a Villasanta, Angelo Fusco, addetto alle lavorazioni interne a Seveso, Salvatore Petralia, addetto alla produzione a Limbiate e Alessandro Rossetti, addetto alla produzione Sda Corriere Espresso.

“Poste Italiane - ricorda la società - è partner della nazionale di calcio come top sponsor al fianco della fFederazione italiana giuoco calcio sostenendo il progetto di rinnovamento che la Figc porta avanti da tempo e condividendo lo stesso rispetto per i valori sportivi, il radicato e profondo rapporto con il paese e la capacità di fare squadra per raggiungere i traguardi più impegnativi”.

