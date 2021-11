I dipendenti della Dhl di Muggiò piantano 350 alberi per un nuovo “corridoio verde” Un “corridoio verde” fatto di 350 alberi al nuovo centro di distribuzione Dhl in Brianza, inaugurato a Muggiò.

Sono 350 aceri, frassini, querce scelti nei vivai locali che compongono dalla mattina di sabato 13 novembre un nuovi corridoio verde verso il centro di smistamento Dhl di Muggiò, inaugurato il giorno prima: i dipendenti della società insieme a familiari e volontari di Rete Clima, hanno trascorso la mattinata mettendo a dimora gli alberi.

“Si tratta di uno dei primi casi in Italia di bosco a chilometro zero sviluppato all’interno di un’area aziendale con lo scopo di diventare un vero e proprio ‘polmone verde’ per tutta l’area cittadina - dice la società - L’iniziativa è stata promossa da Dhl Express Italy nell’ambito di Linea Gialla, il percorso che si sviluppa in diverse tappe sul territorio nazionale, ognuna caratterizzata da azioni specifiche, coerenti con le linee guida che il gruppo si è dato a livello globale in termini di sostenibilità”.

Dipendenti, volontari e famigliari al lavoro

