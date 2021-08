Hanno un coltello e droga, scappano su un motorino rubato: quando li fermano tentano di farsi un selfie per ricordo. Hanno 15 e 14 anni Sono stati intercettati dalla Polizia locale in via Vittorio Veneto a Monza ma non si sono fermati all’alt, Quindi sono stati inseguiti fino a Cinisello quando sono caduti senza ferirsi. Non hanno mostrato nessun segno di pentimento, anzi: ridevano e hanno deciso di farsi una foto

Scappano su un motorino rubato con addosso un coltello e della droga. Quando vengono fermati invece di dispiacersi per quello che hanno fatto si sono messi a ridere e addirittura si sono fati un selfie per immortalare la loro bravata. Protagonisti due giovani di Cinisello di 15 e 14 anni che non si sono fermati all’alt della Polizia locale alle 15.50 di venerdì 20 agoto.

Una pattuglia li aveva intercettati in via Vittorio Veneto senza casco su un ciclomotore privo di targa. Invece di rallentare e bloccarsi il conducente accelerava e si dava alla fuga dirigendosi dapprima verso il centro città lungo la via Cavallotti e le sue laterali e poi verso la periferia in direzione di Cinisello Balsamo.

Il motorino veniva raggiunto senza che il conducente rispondesse all’alt. Proseguiva zigzagando tra i veicoli sino a che, nel territorio di Cinisello, nell’affrontare la rotatoria con via Petrella scivolava e cadeva per terra: nonostante la caduta entrambi i giovani tentavano una fuga a piedi presto interrotta dagli agenti. Sul posto intervenivano due pattuglie dei Carabinieri di Cinisello e i giovani venivano identificati: età 15 e 14 anni, entrambi residenti a Cinisello. Lievi ferite riportate a seguito della caduta si faceva intervenire il 118 e dopo le cure iniziali i due venivano trasportati al ps del San Gerardo ove venivano raggiunti dai genitori e a questi affidati.

Il ciclomotore era di provenienza furtiva. Inoltre a seguito delle perquisizioni è stato rinvenuto un coltello di 13 cm e sostanza stupefacente per uso personale, rispettivamente detenuti dal ragazzo di 15 anni e da quello di 14 anni. I due giovani sono stati denunciati alla procura per i minori di Milano, per il reato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, in concorso. Poi per detenzione di oggetto atto ad offendere. Ciclomotore, coltello e droga sottoposti a sequestro. Il ragazzo più giovane verrà segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente. Ovviamente verranno contestate numerose violazioni al codice della strada. I due giovani si mostravano per nulla pentiti per l’accaduto o preoccupati per le conseguenze, ridevano e in più occasioni hanno tentato di farsi dei selfie, forse a ricordo della bravata o da pubblicare per vantarsene.

