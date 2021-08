Guida senza patente, assicurazione, con l’auto sequestrata e scappa dai carabinieri: denunce e multa da 2.500 euro Collezione di multe e denunce per un uomo di 41 anni di Mariano Comense protagonista di un inseguimento notturno con i carabinieri tra Veduggio con Colzano e Inverigo.

È fuggito per sei chilometri, dopo che i carabinieri che stavano pattugliando una nota zona di spaccio al confine tra Veduggio con Colzano e Inverigo gli hanno intimato l’alt. Protagonista un uomo di 41 anni, di Mariano Comense che mercoledì notte, intorno alle 2, ha seminato il panico in strada fino alla resa, in via Manzoni a Inverigo.

L’uomo, già noto per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, furto, guida in stato d’ebbrezza, minaccia danneggiamento, fuga dopo un incidente, è anche risultato positivo all’etilometro per un tasso alcolemico pari a 2,00 gr/l.

Ma non solo: circolava con patente revocata dalla prefettura di Como nel 2008 ed era già stato denunciato per fatti analoghi nel mese di luglio, la sua auto era senza assicurazione e gravata da sequestro amministrativo.

Tutto sommato ha rimediato multe per 2.500 euro ed è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza, guida con patente revocata recidiva, resistenza, sottrazione di cose o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell’autorità amministrativa. Il veicolo è stato nuovamente sequestrato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA