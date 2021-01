Guasto al boiler in un negozio di Monza: danni da fumo, nessun intossicato I vigili del fuoco del comando provinciale si sono portati sabato 16 attorno a mezzogiorno in via Crispi con una squadra di primo soccorso. Secondo quanto riferito i danni sarebbero stati provocati sal fumo fuoriuscito dal boiler.

Solo danni da fumo sabato 16 gennaio attorno a mezzogiorno in un negozio di tatuaggi di Monza, in via Crispi, dove sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale. Il rogo, secondo quanto riferito dal Comando di via Cavallotti è scaturito da un boiler elettrico. Non si registrano feriti fra i presenti. Sul posto, alla chiamata alla centrale operativa. è stata inviata una squadra di primo soccorso.

I vigili del fuoco in via Crispi a Monza

© RIPRODUZIONE RISERVATA