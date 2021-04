Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Guardia di finanza, il comandante interregionale in visita a Monza: «Previsto un significativo incremento del personale» Il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Carrarini in visita alla sede del Comando provinciale Monza - Brianza dove ha incontrato il colonnello Aldo Noceti oltre che il prefetto, il procuratore capo, e il presidente del tribunale.

Visita ufficiale del comandante interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di finanza, il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Carrarini, alla sede del Comando Provinciale di Monza. Carrarini ha tra l’altro annunciato alla presenza del comandante provinciale , il colonnello Aldo Noceti, e dei Comandanti dei Reparti della provincia di Monza e della Brianza e degli Ufficiali della sede, un graduale significativo intervento di rafforzamento delle risorse umane sul territorio, che avverrà potenziando tutti i reparti dipendenti dal Comando Provinciale e in particolare il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria.

Carrarini ha quindi incoraggiato e motivato ogni Comandante a conferire sempre maggiore attenzione alla gestione delle risorse umane, proprio per rendere sempre più funzionale ed incisiva l’azione istituzionale delle fiamme gialle sul territorio. Inoltre ha rivolto apprezzamento al personale per il quotidiano impegno nelle attività di prevenzione e repressione delle forme di illegalità di matrice economica e finanziaria. Ha poi rivolto un saluto alla delegazione del personale in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Il generale ha anche incontrato il Procuratore della Repubblica, Claudio Gittardi, il Presidente del Tribunale, Laura Cosentini, e il Prefetto, Patrizia Palmisani dai quali ha raccolto ampio apprezzamento per l’operato del Corpo e ha assicurato loro l’impegno di implementare organico della Guardia di Finanza nella provincia di Monza e nella Brianza.

