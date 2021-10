«Grazie ai volontari del centro vaccinale di Verano Brianza» È arrivato, a Verano Brianza, il «Grazie» a tutti i volontari che hanno lavorato nel centro vaccinale.

«Grazie volontari!». All’indomani della chiusura definitiva del centro vaccinale di Verano Brianza il coordinatore del gruppo comunale della protezione civile Antonio Lo Giacco ha preso carta e penna per ringraziare quanti hanno collaborato alla gestione: «Un grande grazie a tutti i volontari di Protezione civile di Verano Brianza, Carate Brianza, Giussano, Veduggio e all’associazione Ordine di Malta – ha scritto Lo Giacco - Hanno dato la loro disponibilità per la grande riuscita della campagna vaccinale. Grazie a tutto il personale sanitario del Policlinico che ha gestito il centro con professionalità. Grazie a Giorgio Borgonovo e Matteo Medici. Grazie ai volontari comunali e a quelli de “Il Glicine” che sono stati un grande aiuto per la gestione dei vaccinanti prima è dopo la vaccinazione. Ai volontari della Caritas per la sanificazione. Grazie a tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA