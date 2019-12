I carabinieri in un intervento notturno (Foto by FABRIZIO RADAELLI)

Grave incidente di notte a Seregno, 22enne in neurorianimazione a Niguarda Un motociclista 22enne di Seregno è in neurianimazione all’ospedale di Niguarda dopo l’incidente delle 4.30 di domenica 29 vicino allo stadio Ferruccio. Nello scontro con un’auto ferito anche il passeggero della moto.

Grave incidente stradale nelle prime ore di domenica 29 dicembre a Seregno. Intorno alle 4.30 in via allo Stadio, all’incrocio con via Toselli, si sono scontrate una moto e un’auto: sulla prima viaggiavano due seregnesi di 29 anni di età, sull’altra un 22enne a sua volta cittadino di Seregno.

Nell’impatto - le cui cause e la dinamica sono tuttora in fase di accertamento, il guidatore della Kawasaki Ninja ha avuto la peggio: è stato ricoverato in codice rosso in neurorianimazione all’ospedale di Niguarda a Milano. Stanto alle informazioni delle forze dell’ordine, si trova intubato e le condizioni sembrano gravi, anche se non risulta in pericolo di vita. La prognosi comunque è riservata. In codice giallo all’ospedale di Desio, sotto osservazione, il passeggero della moto che si è scontrata con la Renault Capture.

Sul posto, oltre al personale del 118, il personale della sezione radiomobile dei carabinieri di Seregno. I soccorritori hanno rilevato il tasso alcolemico delle persone coinvolte nell’incidente.

