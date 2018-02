Grande fratello a Carate: un migliaio di candidati alle selezioni, 300 hanno preso il pass In 300 circa, giovedì 22 febbraio sera, hanno ottenuto il pass per il casting del Grande Fratello. Ma l’evento di giovedì sera ha mosso molte più persone.

In 300 circa, giovedì 22 febbraio sera, hanno ottenuto il pass per il casting del Grande Fratello. Ma l’evento di giovedì sera ha mosso molte più persone: tra ingressi e uscite al Polaris Indian Cafè, in via della Valle, il conto ha sfiorato il migliaio di persone. I partecipanti alle selezioni sono arrivati soprattutto dal territorio, quindi dalla Brianza ma anche dalle province limitrofe (qualche eccezione si è registrata con arrivi da Napoli, Bologna e Parma). In una percentuale quasi analoga nel rapporto tra uomini e donne, i selezionatori hanno visto arrivare soprattutto giovani o giovanissimi. Special guest della serata Mia Cellini, concorrente dell’edizione numero 13.

La coda per il casting



Come per ogni nuova edizione, la telecamera dei casting è uno spioncino sulle variabili della società. «In tanti anni abbiamo visto l’Italia cambiare – racconta il casting director Lapo Tanelli di Wobinda produzioni (si occupa dei casting per Endemol Italia) -. Oggi si presentano ragazzi di 18 anni che alla prima edizione non erano quasi nati, eppure la forza attrattiva di quest’occhio sa attraversare gli anni». Come è possibile? «Al Grande Fratello tutti hanno una chance, e poi è un programma capace di raccontare persone reali, di far emergere dentro quella casa la natura umana e relazioni autentiche. Qui cerchiamo la realtà, persone che vogliano raccontarsi».



Anche ragazzi giovani in fila

