Gli Umitt di Brugherio in tour nella comunità, è il culto dei Magi in emergenza coronavirus (senza bacio) - FOTO

La scena della Natività nella chiesa di San Bartolomeo a Brugherio sarà completata mercoledì 6 gennaio dall’arrivo dei Re Magi: quest’anno, però, l’Epifania non sarà celebrata con il corteo e i fedeli non potranno baciare il reliquiario d’argento che custodisce le falangi degli Umitt, i tre santi, rinnovando una tradizione nata secoli fa. È l’adorazione dei Magi ai tempi dell’emergenza covid.

GUARDA Le foto degli Umitt a Sant’Albino

Per evitare assembramenti e per consentire a tutti di venerare le reliquie, per la teca è stato pianificato un tour in tutte le parrocchie della comunità pastorale. Dopo Sant’Albino (sabato), il reliquiario va domenica 3 sarà portato a San Carlo in concomitanza con le celebrazioni delle 8.15, delle 10 e delle 11.15, martedì 5 sarà a San Paolo per la messa vigiliare delle 18.30 e il 6 sarà di nuovo a San Bartolomeo dove alle 16 si terrà una preghiera comunitaria.

