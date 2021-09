Gli orti comunali di Desio sotto i ferri: ecco che cosa cambierà Saranno più belli, ma saranno anche più sicuri: gli orti comunali di Desio in cantiere per una serie di interventi di miglioramento.

Continuano nel cantiere aperto dieci giorni fa, i lavori per la sistemazione degli orti comunali di via Oslavia a Desio. Il progetto prevede la costruzione di un muro di contenimento lungo il lato della via dei Mariani. Inoltre, in ciascun orto, verranno posizionati basamenti adeguati alle casette in legno, che saranno acquistati dal Comune di Desio.

Chi si occupa degli orti avrà così a disposizione un ripostiglio per gli attrezzi, oltre a quelli comuni. Prima dell’apertura del cantiere gli “ortisti” hanno dovuto sgomberare da eventuali recinzioni interne, capanni, materiali e piante, una striscia di terreno larga tre metri lungo tutto il fronte stradale, grazie alla collaborazione dei volontari della Protezione Civile di Desio. Per questioni di sicurezza, l’accesso all’area di cantiere dei lotti interessati non sarà accessibile durante tutto il periodo dei lavori.

Con queste migliorie gli orti di via Oslavia, oltre ad essere più belli esteticamente, saranno più funzionali e sicuri, pronti per la prossima stagione di semina. Il regolamento di funzionamento degli orti e il Comitato di Gestione faranno in modo che gli orti vengano gestiti nel rispetto delle regole di convivenza, di corretto smaltimento del verde e di rapporti di vicinato.

