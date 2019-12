Gli eventi di Natale a Monza e in Brianza: ecco cosa e dove (a Monza regalo per i lettori del Cittadino) Natale a Monza e in Brianza. Villaggi di Natale, piste di pattinaggio, mercatini, appuntamenti per tutti. Ecco cosa e dove.

MONZA

Monza festeggia con il Christmas Monza 2019, un ricco contenitori di eventi in programma fino al 6 gennaio quando la Befana del motociclista tutte le feste si porterà via. Intanto ci sono le luminarie in città inaugurate in pompa magna con l’evento del 30 novembre, il trenino e le casette del Christmas village raddoppiato rispetto allo scorso anno. Tutto il programma è qui (CLICCA)

Alla pista di pattinaggio grazie al coupon pubblicato sul giornale i lettori del Cittadino godere di un noleggio gratuito dei pattini.

La pista è aperta tutti i giorni, con ingressi speciali al mattino per le scuole. Spettacoli ed eventi speciali sono previsti il 24 dicembre e il 6 gennaio. Il 31 dicembre il Capodanno è on-ice fino alle 2 con brindisi e panettone a mezzanotte.

Orari: dal 30/11 al 20/12: lun-gio 14-19.30, ven 14-23.30, sab 10-23.30. dom 10-19.30; da lun a ven 9.00-14.00 riservato scuole su prenotazione. Dal 21/12 al 6/1 tutti i giorni 10-23.30, il 24 dicembre chiusura alle 18.30, il 25 dicembre apertura alle 15. Ingresso 6 euro + 2 euro di noleggio dei pattini. I bambini sotto il metro pagano solo il noleggio dei pattini, piano famiglia: 25 euro fino a 4 persone (compreso nolo pattini); tessera 5 ingressi: 1 ingresso omaggio al completamento, tessera 10 ingressi: 3 ingressi omaggio al completamento.

L'albero luminoso di piazza della Concordia

SEREGNO

Sabato 7 dicembre alle 17, in piazza della Concordia è programmata l’accensione ufficiale delle luminarie e degli addobbi speciali posizionati nelle piazze della Concordia, Italia, Vittorio Veneto e Caprera. L’iniziativa è promossa da “Vivi Seregno”, la rete d’impresa dei negozi storici e di qualità di Seregno.

Allo scoccare delle 17, tutte le luminarie saranno spente e subito riaccese. Sotto il grande albero luminoso di piazza della Concordia, i coretti degli oratori della comunità pastorale san Giovanni Paolo II si esibiranno in un concerto di canti della tradizione natalizia. Per la realizzazione dell’albero luminoso l’amministrazione comunale ha messo a disposizione 10 mila euro. Un ulteriore contributo alla decorazione del centro storico l’ha fornito il gruppo Aeb che ha curato gli allestimenti di luminarie d’artista “Prometheus”, in piazza Martiri della Libertà e “Il dono più grande” in piazza Risorgimento.

Domenica 8 dicembre in biblioteca civica Pozzoli, alle 17 e alle 18, doppia rappresentazione di “Cappuccetto bianco” con il teatro del Buratto.

A partire dal 7 dicembre e fino a lunedì 6 gennaio, nel parcheggio interrato di piazza Risorgimento la prima mezz’ora di sosta sarà gratuita, mentre la seconda avrà un costo di 25 centesimi di euro. La medesima agevolazione, sempre a far data è introdotta per la struttura sotterranea di via Odescalchi (fino al 29 febbraio). In tutte le altre aree riservate alla sosta a pagamento, fino al termine di febbraio sarà applicato uno sconto del 30 per cento sulle tariffe consuete, a fronte del pagamento tramite un’apposita App.

CARATE BRIANZA

Torna ad animare le vie del centro la “Festa del Commercio e Artigianato Caratese”, da oltre mezzo secolo appuntamento fisso dell’8 dicembre a cura della delegazione di Carate della Confcommercio (mandamento di Seregno) e Confartiganato di Carate (Apa Milano – Monza Brianza). Con il patrocinio del Comune e lo sponsor della Bcc di Carate Brianza.

Prevede l’apertura dei negozi per tutto il giorno e l’isola pedonale dalle 7.30 alle 20 per garantire la piena riuscita della manifestazione nelle vie centrali del paese, dove piccoli e grandi troveranno attrattive per tutti i gusti, bancarelle, bontà per il palato. Grande novità di quest’anno è la presenza di auto Ferrari, moto Ducati e Vespa Piaggio, Fiat 500.

L’8 dicembre è anche il giorno dell’inaugurazione del Villaggio di Natale e dell’accensione dell’albero di Natale, accompagnata dal Corpo musicale SS Ambrogio e Simpliciano. Il Villaggio di Babbo Natale è in piazzale Martiri delle Foibe fino al 12 gennaio così come la pista di pattinaggio su cui domenica si esibisce l’Ice Cheerleader Team, il primo gruppo europeo di cheerleader sul ghiaccio (costo ingresso 5 euro + 2 noleggio pattini). Il 14 dicembre in programma il contest 2.0 Panettone Day e esibizione del Coro degli Alpini “La baita” (17.30), il 15 dicembre il Triuggio Marching Show Band (16-17.30), il 22 dicembre la Carate Babbo Running con l’Associazione Marciacaratesi (15-17) e alle 21 all’auditorium Il Parco il concerto di Natale della Chorus Band. Il 26 dicembre tradizionale presepe vivente alla Basilica di Agliate. Il 31 dicembre capodanno in compagnia con Dj Brax e la pista di pattinaggio aperta fino alla 1. Il 5 gennaio ancora le cheerleaders sul ghiaccio, prima della Befana sul Lambro (dalle 18). Il 6 gennaio al Villaggio di Natale arrivo della Befana con dolcetti per tutti i bambini (dalle 16).

Spattacolo in Piazza con le FONTANE LUMINOSE di Luce e SUONI

LISSONE

Il “Natale Lissonese” ha debuttato tra musica, colori e magia del ricco programma di iniziative promosse da Comune, Unione Commercianti Monza e Brianza, Lissone Commercia, Apa, Pro Loco. Bambini ed adulti incantati dal colorato e divertente villaggio di Natale che ha fatto la sua comparsa in centro e dallo spettacolo di fontane danzanti in piazza Libertà, che ha dato ufficialmente il via agli eventi natalizi di Lissone.

La città si veste a festa, dal centro e nelle vie dello shopping, a Bareggia, Santa Margherita e via Carducci, che ospitano addobbi e luci. Grande attesa per domenica 8 dicembre: alle 17, è in programma l’accensione delle luminarie del grande cedro di via Paradiso, con l’accompagnamento musicale della banda Santa Cecilia e l’animazione della Pro Loco e degli Alpini. Da domenica 8 (e così anche per il 15 e il 22 dicembre), nuovo mercato natalizio in via Don Minzoni.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio cambia location: è stata allestita in piazza IV Novembre, proprio di fronte alla Biblioteca. Aperta fino al 12 gennaio 2020 con orario pomeridiano nei giorni festivi (dalle ore 14.30 alle ore 19.30) e intero (dalle ore 10 alle ore 19.30) nel corso dei weekend. Per i bambini a disposizione i tutor “Pinguini” e “Orsetti” che potranno aiutare i più piccoli nei movimenti e nel primo contatto col ghiaccio. Sul posto ci sarà anche la possibilità di noleggio pattini. Costo d’ingresso 5 euro per gli adulti, 4 euro fino ai 12 anni (tariffa oraria), noleggio pattini: 2 euro.

E anche a Lissone Natale porta novità per i parcheggi. Le (tanto contestate) strisce blu nelle zone Rosse e Gialle della città rimangono in attesa di “ulteriori valutazioni e di accurati approfondimenti”. Intanto torna l’ora di sosta gratuita in centro: diecimila voucher per 10.000 ore di sosta gratuita sulle strisce blu nel Centro storico per favorire lo shopping e consentire agli automobilisti di poter parcheggiare nei pressi dei negozi. Dal weekende del 7 e 8 dicembre fino al 7 gennaio 2020 per abbracciare anche i saldi.

Ma per la prima volta viene attivato un pullman-navetta per raggiungere il centro lasciando l’auto nelle aree di sosta di piazzale mercato e della stazione. L’iniziativa prende il via sabato 7 dicembre e si ripeterà in occasione dei 3 weekend che anticiperanno l’arrivo del Natale. Corse gratuite ogni 30 minuti dalle 15 alle 19. L’itinerario: piazzale degli Umiliati, via Volturno, via Matteotti, via Dante, via Aliprandi, via Origo, via Gramsci, via Garibaldi, via Giuliani, via Guidoni, stazione. Da qui attraverso via Matteotti, farà ritorno in piazzale degli Umiliati da dove riprenderà le corse.

DESIO

Luci accese, decorazioni, mercatini e concerti. È partito il “Natale a Desio”, edizione 2019. I primi eventi natalizi si sono tenuti in Villa Tittoni con i “Mercatini di Natale”. Sabato 7 dicembre, per tutto il giorno si terrà il “Mercatino del cioccolato” a cura dell’associazione Arca in piazza Conciliazione. Alle 15 sarà inaugurato il presepe, allestito dal Gruppo Artistico Desiano. Dalle 15.30 in Sala Carlo Levi apre la mostra “Presepi d’Autore”, a cura della Bocciofila Parco (ingresso libero).

Domenica 8 dicembre prosegue il mercatino del cioccolato in piazza. Alle 15.30 sarà inaugurata la Casetta di Babbo Natale, con panettone e vin brulè, a cura della Pro Loco. Alle 17.30 verrà acceso l’albero di Natale. Seguirà l’esibizione del coro Gospel. A completare il quadro delle iniziative, il concorso per le vetrine natalizie, alla sua seconda edizione, dal titolo “Vota la vetrina di Natale”, promosso dal comune in collaborazione con l’associazione territoriale Confcommercio e i commercianti desiani. Le foto delle vetrine saranno pubblicate dal 7 dicembre e potranno essere votate sulla pagina Facebook “Desiodalvivo” fino al 5 gennaio. Al vincitore verrà data visibilità nel 2020 tramite i canali istituzionali.

A Desio torna anche il “dono sospeso”, alla seconda edizione. L’associazione Desio Città Aperta e il Circolo Briani propongono l’acquisto di un regalo per i bambini più bisognosi. Una parte dei regali raccolti sarà distribuita al reparto di pediatria dell’ ospedale cittadino. I volontari saranno anche in piazza Conciliazione sabato 14 dicembre dalle 15 alle 18 con uno stand, per raccogliere doni (nuovi) o i contributi. I negozi che hanno aderito sono Desio Libri di via Lombardia 3, Libreria di Desio di via Garibaldi 34, Mamma Raffa di via Lampugnani 52, Milani Giocattoli di via Mons. Cattaneo 10, Paradiso del Bimbo di via Milano 360 e Supermercato Coop di via Borghetto 75. La raccolta durerà fino al 21 dicembre. Poi i volontari si occuperanno dell’impacchettamento e della distribuzione.

BRUGHERIO

Il Natale brugherese si chiama “Christmas Time”. Tutto ruota intorno alla pista di pattinaggio sul ghiaccio che quest’anno avrà un formato XXL. Inaugurazione sabato 7 dicembre in piazza Roma (con un’ora gratuita in tarda mattina per i bambini): le sue dimensioni supereranno quelle delle scorse edizioni per offrire ancora più opportunità nelle fasce orarie più frequentate e anche alle scolaresche che la potranno usare nelle mattine in settimana. La pista resterà aperta fino al 12 gennaio 2020 da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 19.30; sabato e domenica dalle 9.30 alle 20. L’ingresso costa 5 euro a tempo illimitato e il noleggio dei pattini 3 euro. Come in passato sono previsti alcuni eventi. Per ora è fissato uno spettacolo on ice con esibizioni di professionisti, domenica 15 dicembre alle 16. L’ingresso è libero.

I mercatini natalizi partono domenica 8 dicembre in piazza Roma con gli stand degli hobbysti, le dimostrazioni dal vivo degli intagliatori del legno e la sfilata degli elfi. Il 12, 13, 14 e 15 dicembre, “Sardegna in piazza”, street food e folklore. Il 20, 21, 22 dicembre grande festa del cioccolato con prodotti dal mondo per gli ultimi acquisti prima del 25 dicembre. L’ultimo mercatino sarà il 6 gennaio con l’arrivo della Befana: hobbysti e stand di dolciumi e trenino gratuito in centro.

La chiesa inoltre, come accade ormai da qualche anno, sarà illuminata da proiezioni di notti stellate e altri soggetti natalizi. Nello stesso periodo, al salone del San Giuseppe un susseguirsi di spettacoli, film, concerti a tema. Immancabile nel Natale brugherese la tradizionale Mostra dei Presepi, organizzata dall’associazione Amici del Presepe ”I tre Re” nella galleria espositiva della biblioteca civica dove si contano ogni anno migliaia di visitatori. In mostra una quarantina di opere di presepisti che provengono da tutta la Lombardia. Diverse associazioni contribuiranno a creare l’atmosfera con le loro iniziative benefiche: ricco il programma di iniziative della Cri Brugherio.

Il temporary shop del Brugo in piazza Roma è un esempio. Due vetrine in piazza Roma che mostrano prelibatezze, biancheria per la casa ricamata, tazze decorate a mano e tanti altri oggetti con cui fare i regali di Natale: fino al 24 dicembre volontari e utenti del Brugo invitano tutti a fare una visita nel punto vendita aperto sabato scorso.

CONCOREZZO

L’anno scorso era stato un esperimento, quest’anno è una conferma. Domenica 8 dicembre torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza della Pace a Concorezzo. L’inaugurazione avverrà verso le 17 alla presenza dell’amministrazione e della Pro Loco di Concorezzo. La pista sarà aperta fino al 26 gennaio tutti i giorni dalle 14.30 alle 19.30 e il sabato anche dalle 10 alle 13. Per i bimbi under 12 l’ingresso è di 3,50 euro e 7 euro per gli adulti, prezzo speciale il martedì 3 euro per i bimbi e 5 per gli adulti.

AGRATE BRIANZA

I commercianti di Agrate tornano in piazza con Babbo Natale e tante altre iniziative per grandi e piccini. Domenica 15 dicembre dalle 10 alle 17.30 tra piazza San Paolo e piazza Sant’Eusebio con numerose bancarelle con tante idee regalo per le festività natalizie, i negozi aperti straordinariamente la domenica e Santa Klaus con i suoi elfi. I bambini potranno consegnare le loro letterine e ricevere in cambio caramelle. Non mancheranno poi i giochi di una volta, i gonfiabili e tanta musica ovviamente a tema natalizio.

Arca, il tavolo delle associazioni agratesi che riunisce le Voci Bianche, la compagnia teatrale Filodrammatica, la Schola Cantorum, la corale San Zenone, il Cai, il gruppo musicale Le Note, l’associazione micologica Bresadola, il gruppo fotografico, il corpo musicale Sant’Eusebio, il gruppo di danza e la new entry del Gas di Agrate, dà appuntamento per gli “Auguri in piazza” il 21 e il 22 dicembre ad Agrate e Omate.

“A Natale puoi” è il titolo del saggio natalizio dell’associazione sportiva Pattinart. L’appuntamento è per sabato 21 dicembre alle 21.30 al centro sportivo di Agrate in via Dante.

BERNAREGGIO

Un mese di eventi a Bernareggio. Sabato 7 dicembre alle 21 primo concerto natalizio con il corpo musicale P.L. da Palestrina all’interno della chiesa parrocchiale Santa Maria Nascente. Domenica concerto gospel curato dalla Pro Loco con il coro “Incontrocanto” che si terrà all’auditorium “Europa” di via Morselli, sempre alle 21.

Nel weekend del 14 e 15 dicembre la Pro Loco proporrà in piazza della Repubblica lo spettacolo teatrale “Il caso di Babbo Natale” per bambini alle ore 15. Sabato 21, sempre la Pro Loco, animerà il paese da via Vittorio Emanuele a piazza Agorà con “Il trono di Babbo Natale e spettacolo con i trampolieri”.

La sera infine alle ore 20.45, ci sarà il concerto conclusivo a cura del Comune nella chiesa parrocchiale. Al termine dell’esibizione scambio di auguri sul sagrato con vin brulé.

Mercatini di natale a Cornate

CORNATE D’ADDA

A Cornate It’s Christmas time con una due giorni completamente dedicata a eventi dal sapore natalizio.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 7 dicembre in piazza Sant’Alessandro a Colnago. A partire dalle 17.30 infatti svelato e acceso l’albero realizzato dal gruppo Amici dell’albero che come ogni anno promette di stupire grandi e piccini. Non manca all’appuntamento nemmeno Babbo Natale che ritirerà le letterine con i desideri dei più piccolini.

Per i più grandi invece il gruppo mette a disposizione panettone e bevande calde. Sabato sera nella chiesa parrocchiale di Cornate oltre 100 coristi per il Concerto di Natale organizzato dalla Comunità pastorale e il Centro Culturale Benedetto XVI. Partecipano il Coro città di Desio, il coro Laudamus Dominum e il San Biagio. Inizio ore 21.

Domenica 8 dicembre l’edizione numero 20 di Aspettando Natale, la mostra mercato organizzata dal Comitato commercianti di Cornate. Nelle vie del centro banchetti e stand a cura dei negozianti, delle associazioni e degli hobbisti del territorio. Nel pomeriggio, esibizione del Corpo musicale Sant’Alessandro.

Durante la giornata, quest’anno le porte del palazzo comunale rimarranno aperte per alcune visite guidate all’interno delle sale e per la mostra di modellismo.

Sempre domenica, a partire dalle 14.30, inaugurazione della tradizionale mostra dei presepi che rimarrà allestita fino al giorno dell’epifania all’interno dell’oratori di Cornate. Orari di apertura: sabato, prefestivi e festivi dalle 14.30 alle 18.30; il 25 dalle 16 alle 18.30.

BUSNAGO

Il palazzo comunale è pronto ad addobbarsi a festa per l’edizione 2019 di Hobbyland. Torna domanenica 8 dicembre il classico appuntamento organizzato dagli A…mici della biblioteca con il patrocinio del Comune. Nella piazza e nelle sale del comune bancarelle degli hobbisti a partire dalle 10 fino alle 18.30. I visitatori potranno sbirciare tra i prodotti di artigianato gustarsi panini con formaggi e salumi oppure la trippa nel punto ristoro allestito dagli alpini oppure sorseggiare della cioccolata calda preparata dagli Sbandieratori.

Tra gli altri appuntamenti previsti per la giornata l’estrazione della lotteria dei Volontari Trasporto Disabili prevista per le 11.30; la raccolta giocattoli usati che saranno donati all’Associazione A.P.R.I.T.I. e, dalle 17, intrattenimento con musiche e canti natalizi con la Banda dell’Oratorio S.Luigi.

Al primo piano del palazzo comunale per tutto il giorno una mostra fotografica del Gruppo Fotografico 2.0 e una di modellismo. Durante la giornata anche tante sorprese per i più piccini.

BELLUSCO

Prendono il via sabato 7 dicembre i numerosi appuntamenti organizzati dal Comune di Bellusco in collaborazione con le associazioni del territorio. Sabato l’appuntamento è alle 21 alla chiesa di Camuzzago con il concerto gospel del The singer choir. Domenica pomeriggio torna invece uno degli appuntamenti tradizionale della comunità, l’inaugurazione e la benedizione dei presepi rionali al termine del quale tutta la popolazione è invitata a partecipare all’accensione dell’albero prevista per le 18. Anche la settimana sarà contraddistinta da alcune iniziative. Mercoledì gli adulti sono attesi in corte dei Frati per partecipare al laboratorio creativo a tema natalizio previsto per le 15. Venerdì e sabato invece i “Cantastorie” si esibiranno direttamente nelle case dei belluschesi in una piccola lettura a tema natalizio.

Per le settimane successive sono invece da segnalare Il villaggio e la slitta di Babbo Natale che verrà allestita nel Parco di Via Rimembranze e i canti di Natale che animeranno le strade del paese durante la Vigilia.

caponago: Natale

CAPONAGO

Nel Comune di Caponago è stato inaugurato e acceso un particolare albero di Natale realizzato dalle mani di tante cittadine caponaghesi che, negli ultimi mesi, armate di bacchette e lana, hanno lavorato sodo per comporre i numerosi quadretti lavorati all’uncinetto che lo comporranno. Questa iniziativa aderisce al progetto che ha per titolo “Un filo che unisce” a cui partecipano diversi comuni della penisola. Al progetto sarà inoltre affiancata una raccolta fondi che sarà devoluta all’associazione Cadom (Centro aiuto donne maltrattate). Dal 20 dicembre lo stesso albero sarà esposto in via De Gasperi dove rimarrà fino al termine delle festività.

CESANO MADERNO

Per il secondo anno consecutivo il Comune ha provveduto a installare le luminarie natalizie in tutti i sette quartieri di Cesano Maderno. Gli eventi sono in tutto una sessantina. Nel fine settimana del 7 e 8 dicembre ci sono il Mercatino delle Meraviglie, organizzato dalla cooperativa Il Seme, in auditorium Disarò, poi ancora l’inaugurazione dell’Ufficio postale di Babbo Natale, curata anche quest’anno da “Sei Storia” e Pasticceria Borromeo, sabato 7 dicembre dalle 15.30 nel cortile interno di via Borromeo.

Sempre nel fine settimana accanto alla pista di pattinaggio sul ghiaccio ci sarà mercatino di hobbysti ed artigiani.

Venerdì 13 dicembre alle 16.30 camminata per le vie del paese degli alunni della scuola King, che raggiungeranno palazzo Arese Borromeo per intonare canti natalizi. Venerdì 13 anche la consegna delle civiche benemerenze, come sempre in auditorium Disarò, alle 18. Sabato 14 alle 16 l’inaugurazione a Palazzo la terza edizione della mostra dei presepi, aperta fino al 19 gennaio, a cura degli Amici del presepe di Milano Lainate e Novedrate. Sabato 14 dicembre ancora mercatini ed eventi, tra questi prenotazioni aperte per l’Ora del racconto, in biblioteca, storie di Natale per bambini dai 5 ai 10 anni, alle 14.30 ed alle 16 (prenotazioni in biblioteca o allo 0362 513496) ed il laboratorio musicale per bambini dai 3 ai 5 anni in Info Point di palazzo Arese Borromeo (prenotazioni a cultura@comune.cesano-maderno.mb.it).

Tornano con dicembre anche i mercati straordinari della domenica ma in piazza Facchetti e non nella centralissima via Dante. Il primo è domenica 8 dicembre, seguiranno quelli di domenica 15, domenica 22 e in vista dell’Epifania domenica 5 gennaio, tutti dalle 8 alle 14. Nelle domeniche di dicembre sarà presente anche Babbo Natale al secolo Luigi Camisasca. I fondi raccolti saranno devoluti al “Comitato Maria Letizia Verga”. Domenica 5 gennaio è previsto l’arrivo della Befana con le sue caramelle.

MEDA

Esplode il Natale. Sabato 7 dicembre nel tendone riscaldato installato nel parco di piazza Cavour, a partire dalle 19 entrerà in funzione un servizio di cucina con “Sapori e profumi del Natale che fu”: una cena con accompagnamento musicale. L’iniziativa è nata da una collaborazione tra Alpini, Medasport e la Federazione italiana cuochi.

Domenica 8 dicembre, dalle 8 alle 18, nel cortile del Comune (piazza Municipio, 1), ci sarà un mercatino di prodotti artigianali con stand di hobbisti e prodotti tipici regionali. In piazza Cavour seguirà il Natale degli Alpini e dei bambini: alle 9, nel santuario del Santo Crocifisso (piazza Vittorio Veneto), una messa con la partecipazione del coro degli Alpini; alle 10.30 un sontuoso aperitivo alpino con vin brulé; alle 12.30 il pranzo alpino; alle 15 un racconto animato per bambini; alle 18, aperitivo finale.

«Teddy Christmas» è il titolo del concorso web lanciato dal Comune. Il protagonista è il grande orso che da alcuni giorni fa bella mostra di sé in via Indipendenza. Si può partecipare inviando una foto che abbia come soggetto l’installazione luminosa. Le foto vanno inviate al profilo facebook del Comune inserendo l’hastag #TeddyMeda. C’è tempo per inviarle fino al 6 gennaio. Le prime cinque che riceveranno più like saranno premiate il 7 gennaio nel corso della premiazione del concorso Presepi.

LENTATE SUL SEVESO

Dal Babbo Natale a domicilio al concerto gospel, dai laboratori in biblioteca alla festa in piazza: così Lentate sul Seveso si prepara al Natale. La Cri ripropone Babbo Natale a domicilio. Per chi vorrà ricevere la gradita visita, potrà prenotarla al 3336096361 dalle 18 alle 21.30 o via mail all’indirizzo lentatesulseveso.giovani@lombardia.cri.it. Le consegne saranno effettuate il 24 dalle 20 alle 23.30. Le offerte saranno devolute alle attività del comitato. In biblioteca proseguono i laboratori natalizi il sabato mattina. Info 0362.556288. Sempre in biblioteca mercoledì 11 dicembre alle 16.30 “Buon Natale Mary”: truccabimbi, lettura animata con gli “Amici della biblioteca” e merenda offerta da McDonald’s. Ingresso gratuito. Domenica 15 dicembre il Comune organizza una festa in centro: dalle 11 alle 19 Babbo Natale sulla slitta, laboratori di borsette e bijou, trapezio acrobatico, hobbisti di Natale, mercato straordinario, pronto intervento clown, i “pumi acrobati”, giocolieri. In Santo Stefano: alle 11 visita guidata alla copia unica “Madonna col bambino” di Leonardo realizzata da Valter Pagano, alle 15 concerto del coro San Biagio di Monza, alle 17 arriva il treno, premiazione concorso presepi nelle scuole e musica con l’istituto comprensivo “Toti”. Domenica 22 dicembre alle 21 nella chiesa di Cimnago, parrocchia San Vincenzo via San Michele del Carso, concerto dei “Monday Gospel” diretti da Tiziano Cogliati. Ingresso gratuito, evento promosso da Avis col patrocinio del Comune.

BOVISIO MASCIAGO

Sabato 7 dicembre inaugura la pista di pattinaggio su ghiaccio nel parco di via Roma a Bovisio Masciago. La pista sarà in funzione sette giorni su sette, dalle 15 alle 19 nei giorni feriali, mentre il sabato e domenica sarà aperta al pubblico dalle 10.30 alle 12 e dalle 14.30 fino alle 23. Il biglietto di ingresso costa 5 euro senza limitazioni orarie, salvo eventuali promozioni decise dal gestore. Sono previsti anche sconti speciali per gli alunni delle scuole di Bovisio Masciago e per le famiglie. Per l’occasione il parco sarà addobbato con lucine di Natale e durante i week end verranno organizzati degli eventi a tema.

