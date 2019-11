Tutto il programma di Christmas Monza 2019 Dal 30 novembre per attraversare tutte le festività di Natale con il calendario del Christmas Monza 2019. Ecco il programma allestito dal Comune.

Christmas Village

È in piazza Carducci e piazza San Paolo dalle ore 9.30 alle ore 19.30

Esclusività e unicità: queste le parole chiave della terza edizione del Christmas Village Monza: 35 chalet in legno decorati con addobbi natalizi. Espositori nazionali e internazionali con artigianali e culinarie. Al centro del villaggio la casa di Babbo Natale accoglierà i bambini ogni sabato e domenica dalle 14.30 alle 18.30 a partire dal 7 dicembre.

Ogni weekend si alterneranno spettacoli per bambini, Cori Gospel e intrattenimenti per tutte le età

Christmas Monza 2019

SABATO 30 NOVEMBRE - INAUGURAZIONE

Piazza Roma – Ore 17

PUSH THE BUTTON - ACCENSIONE DELLE LUMINARIE

DISCESA ACROBATICA DI BABBO NATALE – Edilizia Acrobatica

ARENGARIO IN LUCE – Video 3D Mapping – Associazione Culturale AreaOdeon

Piazza Trento e Trieste – Ore 18

PISTA DI PATTINAGGIO – SPETTACOLO ON ICE

Piazza Carducci – Ore 18.30

INAUGURAZIONE CHRISTMAS VILLAGE

Villa Reale – Ore 20.30

PUSH THE BUTTON - ACCENSIONE DELLE LUMINARIE

Villa Reale (Salone delle Feste) - Ore 21

MANZONI ANIMA E CORE - Narrazione dei Promessi Sposi con canzoni

CONTEST FOTOGRAFICO – CHRISTMAS MONZA 2019

Apertura concorso fotografico a premi - Associazione Culturale Restart

Partecipazione fino al 22/12 e votazioni fino al 6/01. Regolamento su www.turismo.monza.it

Monza pista ghiaccio monza 2019

DA DOMENICA 1 DICEMBRE A LUNEDì 6 GENNAIO

Centro Storico – Ore 9.30/13 e 14/20

BIG EXPRESS COAST TO COAST - Il consueto trenino di Natale attraverserà le strade del centro, con partenza e capolinea in Piazza Roma.

DOMENICA 1 DICEMBRE

Centro Storico – Ore 10.30/11.30

SFILATA DEGLI ALPINI – Associazione Nazionale Alpini sez. Monza

Viale V. Veneto – Via Cavallotti – Ore 9/18

CHRISTMAS MONZA A TRIANTE

LUNEDÌ 2 DICEMBRE

Piazza Duomo – Ore 17

ACCENSIONE ALBERO DI NATALE - ERSAF

Ristorante del Centro (Vicolo Spalto Isolino,9) – Ore 19.30

INSIEME PER UNA SERATA DI SOLIDARIETÀ - Croce Rossa di Monza e PizzaAut

SABATO 7 DICEMBRE

Centro Storico - Ore 16/19

PARATA DI NATALE LUMINOSA - Spettacolo itinerante su trampoli - Prestige Italia

DOMENICA 8 DICEMBRE

Via Bergamo – Ore 9/17

MERCATINO BROCANTAGE E ANTIQUARIATO – Associazione Borgo Bergamo

Amerigo (Via Carlo Alberto, 35) - Ore 17.30/19.30

A MONZA SANTA LUCIA È REALE E SOLIDALE – Iniziativa benefica - Monza Reale e Amerigo Milano

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

Piazza Roma - Ore 18.30

Marching Band e lettura di poesie - Istituto Comprensivo Correggio

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE

Chiesa di San Carlo (Via Volturno) – Ore 21

CONCERTO DI NATALE - U.S.C.I. Unione Società Corali Monza e Brianza

VENERDÌ 13 DICEMBRE

Chiesa degli Artigianelli – Ore 21

A SPOTLESS ROSE – Concerto - Associazione Musicale Le Dissonanze

SABATO 14 DICEMBRE

Piazza Trento e Trieste – Ore 10/12.30

TUTTI SOTTO IL CIELO DI BETLEMME - PRESEPE VIVENTE E CANTI NATALIZI

Scuole Primarie e dell’infanzia Collegio Bianconi

Galleria Civica (Via Camperio, 1) – Ore 16.30

PRESEPI D’ITALIA - Inaugurazione della mostra di oltre 40 presepi - Ingresso libero

Fino al 6/1/2020 - Associazione Oltre ogni senso APS

Piazza Roma - Ore 18/19

REJOICE CHRISTMAS GOSPEL CHOIR – Perfomance vocale - Associazione Culturale Rejoice

DOMENICA 15 DICEMBRE

Via Bergamo – Ore 9/17

MERCATINO BROCANTAGE E ANTIQUARIATO – Associazione Borgo Bergamo

Piazza Carrobiolo – Ore 10.30

CACCIA AL TESORO - CERCA LA RENNA

Piazza Roma – Ore 15/19

CANTI NATALIZI - Associazione Il Veliero

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE

Istituti Clinici Zucchi (Via Zucchi, 24) – Ore 18

CONCERTO LIRICO - Corale Monzese

Duomo di Monza - Ore 20.30

NOTE DI SOLIDARIETÀ - Concerto di Natale - Fondazione della Comunità MB Onlus

SABATO 21 DICEMBRE

Centro Storico - Ore 16/19

SFILATA MUSICALE DEGLI ZAMPOGNARI - Concerto itinerante - Musica Arte Eventi

Duomo di Monza – Ore 21

CONCERTO DI NATALE - Cappella Musicale del Duomo di Monza

MARTEDÌ 24 DICEMBRE

Piazza Roma – Al termine della Santa Messa di Mezzanotte

AUGURI DI NATALE CON GLI ALPINI - Scambio di auguri e degustazione panettone e

vin brulè - Associazione Nazionale Alpini sez. Monza

SABATO 28 DICEMBRE

Centro Storico - Ore 16/19

I FOLLETTI DI NATALE – Spettacolo itinerante - Social Events

MARTEDÌ 31 DICEMBRE

Teatro Manzoni – Ore 21.30

ALL THAT MUSICAL

Binario 7 - Sala Picasso - Ore 22

LA STRANA COPPIA

SABATO 4 GENNAIO

Centro Storico - Ore 16/19

JUKEBOX DI NATALE E DELLA BEFANA – Performance itinerante - Social Events

DOMENICA 5 GENNAIO

Teatro Manzoni – Ore 21

IL LAGO DEI CIGNI - Balletto di San Pietroburgo

DA SABATO 4 A LUNEDÌ 6 GENNAIO

Piazza Roma - Ore 9.30/18.30

LA BEFANA DEL CANE E DEL GATTO – Enpa di Monza e Brianza

LUNEDÌ 6 GENNAIO

Piazza Trento e Trieste – Ore 9/15

LA BEFANA DEL MOTOCICLISTA - Raduno di motociclisti e risottata off erta da Motorclub Monza

