Gli amministratori di condominio contro il rincaro delle bollette: rischio stangata da 200 euro Il rischio è di una nuova stangata da 200 euro: per questo gli amministratori di condominio sono già mobilitati contro il rincaro delle bollette che potrebbe scattare.

L’Associazione amministratori di condominio si mobilita contro il rischio rincari delle bollette, che in base alle prime informazioni potrebbero superare i 200 euro sul computo totale. L’Anapic lancia l’allarme rincari su luce e gas, in vista della ripresa d’autunno. «In questa fase – denuncia Lucia Rizzi, presidente nazionale dell’Associazione nazionale amministratori professionisti immobili - ancora molto instabile e di crisi dettata dalla pandemia e dalle conseguenze che le famiglie italiane stanno ancora attraversando, visto l’aggiornamento delle tariffe che Arera sta effettuando, con la crescente richiesta di metano e gli alti prezzi di emissione di Co2 con rincari che vanno dal 15,3 per cento in più per il gas e il 9,9 per cento in più per elettricità. Chiediamo di ridimensionare tali rincari che andrebbero a gravare sui bilanci famigliari annui di circa 214 euro in più».

Lucia Rizzi, presidente nazionale Anapic

Si chiede inoltre maggiore attenzione anche da parte del governo di Roma per facilitare la ripresa e per non creare maggiori situazioni di crisi economica già esistenti nelle famiglie e anche nella gestione dei condomini da parte degli amministratori. Da settembre le associazioni di categoria annunciano iniziative finalizzate a fare chiarezza su questi scenari.

