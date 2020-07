Giussano incidente cabina elettricità via Prealpi (Foto by Edoardo Terraneo)

Giussano, una fiammata e poi lo scoppio: cabina elettrica ko e blackout in via Prealpi La zona di via Prealpi a Giussano senza corrente giovedì mattina per un incidente a una cabina elettrica sotterranea: prima una fiammata, poi lo scoppio. E cabina ko.

Prima una fiammata, poi lo scoppio. E via Prealpi a Giussano è rimasta senza corrente all’altezza della cabina che serve il civico 13 e tutta la zona intorno fino a via Viganò. È successo intorno alle 9 di giovedì 16 luglio: prima dalla cabina elettrica sotterranea di Enel si è sprigionata una fiammata che ha richiamato sul posto i vigili del fuoco di Seregno. Poi lo scoppio che l’ha messa fuori uso fermando il complesso che comprende attività, residenze e uffici. Tutti in strada, dal bar al parrucchiere, compresi i titolari delle utenze dall’altra parte della strada. L’intervento dei vigili del fuoco è servito a mettere in sicurezza la cabina, in attesa dell’intervento dei tecnici per il ripristino. Il guasto è stato risolto prima di mezzogiorno.

Giussano incidente cabina elettricità via Prealpi

(Foto by Edoardo Terraneo)

