Giussano: una 25enne di Seveso centra due auto in sosta, alcol test positivo

Una 25enne di Seveso con alcol nel sangue tre volte oltre i limiti ha centrato due auto in sosta, a Giussano. È accaduto giovedì 28 ottobre in serata, attorno alle 23: la donna, al volante di una Fiat Punto, ha centrato una Subaru Forester e una Opel Zafira posteggiate lungo via Fiume.

Sul posto si è portata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno impegnata in un servizio notturno di perlustrazione del territorio. Una volta sul posto i militari hanno notato l’assenza di tracce di frenate sull’asfalto e hanno sospettato che dietro alla perdita di controllo da parte della 25enne potesse esserci uno stato di alterazione: dopo essersi sincerati che la ragazza - unica persona coinvolta nel sinistro – non avesse riportato gravi ferite, hanno appurato che: “presentava un forte alito vinoso, difficoltà di coordinamento nei movimenti ed evidente stato confusionale” dicono dall’Arma. La donna è stata quindi sottoposta ad accertamento etilometrico con alcoltest: “risultando positiva in 2^ prova con un tasso alcolemico di 1,49 gr/l, di gran lunga superiore al limite consentito per la guida”.

La automobilista stata quindi denunciata per guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un incidente in ore notturne, con contestuale ritiro della patente di guida.

