Giussano: trovato per strada con la droga si ribella alla perquisizione a casa dei genitori Un 34enne italiano residente in città è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione dell’Arma per violenza e minaccia a pubblico ufficiale aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Trovato per strada, a Giussano, domenica notte, con addosso delle dosi di droga e già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, quando è stato condotto dai carabinieri verso la abitazione, dove vive con i genitori, forse temendo di farsi vedere ancora una volta nei guai da mamma e papà, si sarebbe scagliato contro i militari con spintoni, insulti e minacce. Un 34enne italiano è stato quindi denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, verso le 2 di notte, è stato notato in via Alberto da Giussano dai militari della locale Stazione dell’Arma impegnati in un ordinario servizio di pattugliamento e prevenzione: probabilmente con l’intento di passare inosservato, alla vista della pattuglia ha abbassato lo sguardo e svoltato in via Silvio Pellico. Il suo tentativo di occultamento, tuttavia, non ha sortito gli effetti sperati: i carabinieri hanno infatti deciso di procedere a una perquisizione personale. Il 34enne è stato trovato in possesso di quattro dosi di stupefacenti tra hashish e cocaina e hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione domiciliare (successivamente risultata negativa). Giunti nel giardino antistante l’ingresso dell’abitazione il 34enne si è ribellato e la pattuglia è stata costretta a bloccarlo, riportandolo alla calma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA