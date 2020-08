Giussano, piazza San Giacomo al buio: Stagno (5 Stelle) chiede interventi Il consigliere comunale ha inviato una comunicazione alla amministrazione comunale, stesso problema anche in altre zone della città. La giunta ha appaltato un intervento di riqualificazione e a breve sono previsti interventi.

Piazza San Giacomo, a Giussano, in centro città, da molti giorni è pressoché al buio, quasi completamente senza illuminazione. A chiedere un Intervento è il Movimento 5 Stelle per voce del consigliere comunale Luigi Stagno che ha inviato una comunicazione all’amministrazione comunale. Non è tra l’altro l’unica via con questi problemi: via Corridoni e via IV Novembre non sono da meno. La giunta guidata da Marco Citterio ha appaltato un intervento di riqualificazione e a breve sono previsti interventi di sistemazione o sostituzione dei lampioni più datati e non funzionanti.

