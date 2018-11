Giussano, perde il controllo dell’auto e si ribalta: ferita una 50enne Ennesimo ribaltamento sulle strade della Brianza: poco dopo la mezzanotte di sabato 3 novembre, a Giussano, lungo la Strada Provinciale 110, una 50enne a bordo di una vecchia Mercedes Classe A per cause al vaglio dei carabinieri di Seregno, ha perso il controllo e si è ribaltata sulle quattro ruote. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Sul posto, oltre ai militari, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto e un’ambulanza della Croce bianca di Giussano in codice giallo. La donna, una volta tolta dall’auto, è apparsa in condizioni migliori del previsto tanto che è stata trasportata all’ospedale di Desio in codice verde.

