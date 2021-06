Giussano, paura per un motociclista dopo lo scontro con un’auto Motociclista ventenne ferito in un incidente stradale in via IV novembre a Giussano.

Si è risolto senza ferite serie un incidente che nel tardo pomeriggio a Giussano ha visto coinvolto un motociclista ventenne per il quale i soccorsi si erano attivati in codice rosso. È successo intorno alle 19 del 16 giugno in via IV Novembre a Paina. La moto proveniva da Seregno e si scontrata con un’auto a quanto si è appreso impegnata in una svolta. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, carabinieri e polizia locale.

Il ventenne è ricaduto pesantemente sull’asfalto, sul posto automedica e ambulanza, dopo i primi soccorsi è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Carate Brianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA