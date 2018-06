Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Edoardo Terraneo)

Festa fine anno liceo Giussano (Foto by Edoardo Terraneo)

Giussano: la festa di fine scuola è esagerata, arrivano vigili e carabinieri Per l’ultimo giorno di scuola a Giussano arrivano vigili e carabinieri. È successo venerdì mattina, in via Rimembranze davanti al liceo artistico Amedeo Modigliani.

Per l’ultimo giorno di scuola a Giussano arrivano vigili e carabinieri. È successo venerdì mattina, in via Rimembranze davanti al liceo artistico Amedeo Modigliani.

Non erano ancora le 11 quando un nutrito gruppo di giovani era in strada a festeggiare la fine dell’anno scolastico: la loro euforia non è passata inosservata ad alcuni residenti della zona, che hanno pensato fosse in corso qualche manifestazione.

In realtà si trattava di studenti che hanno scelto la pubblica strada per salutare la fine delle lezioni. Qualcuno, però, si è messo anche a saltare attorno ad alcune auto parcheggiate nei pressi dell’istituto scolastico. Da qui la chiamata alle forze dell’ordine, intervenuti tempestivamente anche perché la presenza in strada di diverse persone era di intralcio al regolare flusso delle macchine.

«Siamo stati chiamati da alcuni cittadini che non riuscivano a capire cosa stesse accadendo - ha dichiarato il comandante della Locale Martino De Vita - Abbiamo ripristinato un po’ d’ordine e chiesto ai ragazzi di porre fine a quei festeggiamenti».



Festa Giussano Isa: è passato anche un elicottero dei carabinieri

(Foto by Edoardo Terraneo)

