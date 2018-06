Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Il ragazzo è stato recuperato nei bagni pubblici della piazza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: troppo alcol per la fine della scuola, 15enne soccorso in codice rosso Sono intervenuti in codice rosso i soccorritori chiamati in piazza San Paolo, a Monza, per una intossicazione da alcol: si trattava di un 15enne che aveva bevuto troppo per la fine dell’anno scolastico.

Intossicazione etilica e ambulanza in codice rosso in piazza San Paolo intorno alle 16 di venerdì 8 giugno. A sentirti male un ragazzo, che con ogni probabilità deve aver esagerato con i festeggiamenti per l’ultimo giorno di scuola: «L’abbiamo visto entrare nei bagni pubblici - hanno raccontato alcuni testimoni - e lì si è sentito male».

«Non mi sorprende - hanno aggiunto da uno dei bar che si affacciano sulla piazza - Festeggiano da ieri sera per l’ultimo giorno di scuola: esagerano, come sempre. Ed è inevitabile che qualcuno finisca per stare male».

Commercianti e residenti di San Paolo e dintorni sono ormai sul piede di guerra: con la fine delle scuole, sono convinti che la situazione non possa che peggiorare. «Quello che è successo pomeriggio - hanno aggiunto dal bar - non ci lascia tranquilli: solo nel giro di un paio d’ore qualcuno in piazza ha vomitato e qualcun altro ha bevuto così tanto da rendere necessario l’intervento dell’ambulanza. Avanti così è impossibile andare: le forze dell’ordine devono intervenire, bisogna trovare una soluzione. Perché l’estate è appena iniziata».

